مبادلات با پول ملی راه استفاده از ظرفیت بریکس است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به عضویت ایران در مجموعههایی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و اکو، اظهار کرد: اگر ظرفیتهای هر یک از این مجموعهها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، به عدد بسیار قابلتوجهی میرسیم، اما زمانی که قرار است مسیر صادرات را توسعه دهیم، یکی از موانع اصلی این است که نمیتوانیم منابع مالی را بهراحتی وارد کشور کنیم. در چنین شرایطی، رقیب ما در بازار مقصد فعال است و ما از او عقب میمانیم. در نهایت نیز مجبور میشویم برای انتقال دلار یا منابع مالی از صرافیها و مسیرهای مختلف استفاده کنیم که این امر با زحمت و هزینه زیادی همراه است.
وی در برنامه تلویزیونی تصریح کرد: بریکس ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما این ظرفیت زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که موانع پیش روی آن را از ابتدا شناسایی و برطرف کنیم. اگر این موانع حل نشود، در حوزه صادرات اتفاق قابلتوجهی رخ نخواهد داد.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران افزود: اگر بتوانیم از مراودات ارزی مبتنی بر دلار که در حال حاضر مطرح است فاصله بگیریم، میتوانیم این ظرفیتها را به ارقام بسیار مناسبتری برسانیم.
دارابی با بیان اینکه ایران تاکنون نتوانسته است بهخوبی از ظرفیتهای بریکس استفاده کند، گفت: علت اصلی این موضوع تحریمهاست. ممکن است تحت تحریم باشیم، اما باید راههایی برای کاهش اثرات آن پیدا کنیم و سپس ظرفیتهای موجود را به کار بگیریم.
وی افزود: این موضوعی است که کشورهای عضو بریکس نیز به آن توجه کردهاند و اکنون یکی از موضوعات جدی در این مجموعه، کریدور شمال-جنوب است. روسیه و کشورهای اوراسیا از طریق این مسیر میتوانند با هزینه بسیار کمتر و از مسیری نزدیکتر به آبهای گرم دسترسی پیدا کنند.
دارابی گفت: این موضوع زمانی میتواند عملیاتی شود و اثر خود را نشان دهد که وارد مرحله اجرا شود. باید برای هر کشور، متناسب با شرایط آن، نسخه مشخصی داشته باشیم و بر پایه همکاریهای دوجانبه، مبادلات را با پول ملی دو طرف انجام دهیم.
وی ادامه داد: اکنون بیشتر در حال انجام کارهای تئوریک هستیم. زمانی که با کشورهای دیگر وارد پیمانی مانند بریکس میشویم، باید این جسارت را داشته باشیم که در این بخش با استفاده از پول ملی یکدیگر مبادله کنیم.
عضو هیئترئیسه اتاق ایران گفت: اگر از ظرفیتهای بریکس استفاده کنیم، منابع بزرگی در اختیار ما قرار میگیرد، اما پرسش این است که از چه مسیری میتوانیم از این منابع بهره ببریم. پاسخ این است که باید با کشور متناظر، شریک و طرف تجاری خود به توافق برسیم تا مبادلات با استفاده از ارزهای ملی انجام شود.
وی افزود: اگر دولت واقعاً برای این موضوع برنامه داشته باشد، تعریف مشخصی از بریکس ارائه کند و موانع پیشرو را با سرعت برطرف کند، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی میتوانند در این زمینه نقش پل ارتباطی را ایفا کنند.
دارابی اظهار کرد: میتوانیم از این ظرفیت برای ارتباط با اروپا در حوزه صادرات و تجارت نیز استفاده کنیم و از این طریق، هم خودمان منفعت ببریم و هم منافع مناسبی برای دیگر کشورهای عضو بریکس ایجاد کنیم.
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