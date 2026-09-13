به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری رویکرد «آموزش ترکیبی هوشمند و تابآور» را برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ اعلام کرد؛ رویکردی که در آن آموزش حضوری به جایگاه اصلی بازمیگردد و آموزش مجازی از یک راهکار اضطراری به ظرفیتی مکمل و هوشمند تبدیل میشود.
وی در پنل تخصصی این نشست که با محوریت بررسی رویدادهای نیمسال گذشته و برنامهریزی برای بازگشایی دانشگاهها در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ برگزار شد، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید و همه شهدای جنگ تحمیلی، بهویژه استادان و دانشجویان شهید با ارائه گزارشی جامع، ضمن تحلیل چالشهای پیشرو، رویکرد «آموزش ترکیبی هوشمند و تابآور» برای سال تحصیلی آتی را مطرح کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه به بررسی روند آموزش در نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته پرداخت و اظهار داشت: این دوره با فراز و نشیبهایی همراه بود و عمده آموزشها بهصورت مجازی برگزار شد.
واحدی در ادامه با اشاره به آسیبشناسی آموزش مجازی در دوران جنگ، بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، مشکلات زیرساختی، روانی و اجتماعی، کاهش مشارکت دانشجویان و کمبود تجهیزات را بهعنوان موانع اصلی برشمرد.
معاون آموزشی وزارت علوم با استناد به شواهد بینالمللی و ملی، نسبت به کاهش قابلیت اطمینان و اعتبار در آزمونهای مجازی هشدار داد.
وی در بخش دیگر سخنان خود بهمنظور مقابله با چالشهای برگزاری آزمون حضوری در شرایط بحرانی، از اجرای موفق «آزمون توزیعشده» خبر داد و تصریح کرد: در این روش، دانشجویان میتوانند در نزدیکترین نقطه به محل زندگی خود (مراکز پیام نور) در آزمون بصورت حضوری شرکت کنند.
واحدی در ادامه، رویکرد اصلی «آموزش ترکیبی هوشمند و تابآور» را برای سال تحصیلی جدید تشریح کرد و گفت: لایه پایه (هسته اصلی): آموزش کاملاً حضوری برای مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است و لایه پشتیبان (ابزار تابآوری): استفاده مجاز تا ۲۵٪ از آموزش مجازی برای انعطافپذیری و کلاسهای هوشمند ترکیبی است.
وی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، حذف فناوری نیست، بلکه بازگرداندن «حضور فیزیکی» به جایگاه اصلی و تبدیل «مجازی» از یک جایگاه اضطراری به یک ظرفیت مکمل و هوشمند است.
واحدی در پایان سخنان خود، از جمله اقدامات ضروری برای سال تحصیلی جدید را تاکید بر آموزش حضوری، تأکید بر آزمونهای مستمر و حضوری و استفاده از ظرفیت آزمونهای توزیعشده، برنامهریزی برای آموزشهای ترکیبی واجرای دورههای توانمندسازی اساتید عنوان کرد.
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