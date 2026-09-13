پایان رؤیای قهرمانی تیم ملی والیبال ایران؛ سهمیه المپیک به ژاپن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه (۲۲ شهریورماه) به مصاف ژاپن رفت و در پایان با شکست برابر این تیم، به عنوان نایبقهرمانی آسیا رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا که پیش از این با عبور از هند، نیوزیلند، چین، چینتایپه و استرالیا راهی فینال شده بودند، در این دیدار برای کسب عنوان قهرمانی و پایان دادن به ناکامی برابر ژاپن تلاش کردند، اما در نهایت این تیم ژاپن بود که به عنوان قهرمانی دست یافت.
بر اساس قوانین این مسابقات، تیم قهرمان سهمیه مستقیم المپیک لسآنجلس را کسب میکند و ژاپن با پیروزی برابر ایران، علاوه بر قهرمانی آسیا، جواز حضور مستقیم در بازیهای المپیک لسآنجلس را نیز به دست آورد. تیم ملی والیبال ایران نیز در این دوره متوالی هم نتوانست ژاپن را در مسابقات قهرمانی آسیا شکست دهد و به مدال نقره این رقابتها رسید.
ترکیب تیم ملی والیبال به شرح زیر است:
مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجیپور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولیزاده، عرشیا بهنژاد، محمدرضا حضرتپور
سرمربی: روبرتو پیاتزا
ست اول؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود ژاپن
ملیپوشان ایران ست نخست را بهتر آغاز کردند و با استفاده از اشتباهات ژاپنیها و دفاعهای موفق علی حاجیپور روی حملات ایشیکاوا، خیلی زود ۳ بر صفر پیش افتادند. ژاپنیها اما با ورود تدریجی به جریان بازی و تکیه بر حملات قدرتمند نیشیدا، فاصله را جبران کردند و بازی را در امتیازهای ابتدایی به تساوی کشاندند.
جدال دو تیم تا میانههای ست پایاپای دنبال شد و دو تیم در امتیاز ۱۰ نیز برابر بودند، اما ژاپن با استفاده بهتر از حملات و سرویسهای مؤثر، در امتیاز ۱۵ بر ۱۳ از ایران پیش افتاد. روند امتیازگیری ژاپنیها ادامه پیدا کرد و این تیم اختلاف را به ۱۹ بر ۱۵ رساند تا پیاتزا دو بار در جریان این ست درخواست وقت استراحت کند.
ملیپوشان ایران اما دست از تلاش نکشیدند و با دفاع موفق مرتضی شریفی روی نیشیدا و چند امتیاز متوالی، توانستند اختلاف را جبران کرده و نتیجه را در امتیاز ۱۹ مساوی کنند. با این حال، ژاپنیها در امتیازات حساس پایانی عملکرد بهتری داشتند و با استفاده از سرویس و حملات مؤثر، دوباره فاصله ایجاد کردند. ایران در امتیازات پایانی تلاش کرد به بازی برگردد، اما ژاپن اجازه نزدیک شدن را نداد و در نهایت نیشیدا با یک ضربه قدرتمند، امتیاز پایانی را به دست آورد تا ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود ژاپن به پایان برسد.
ست دوم؛ ۲۶ بر ۲۴ به سود ژاپن
ژاپن ست دوم را بهتر آغاز کرد و با استفاده از حملات قدرتمند ایشیکاوا و تاکاهاشی، خیلی زود ۶ بر ۲ پیش افتاد تا پیاتزا نخستین وقت استراحت خود را درخواست کند. ایران پس از این وقفه به تدریج اختلاف را کاهش داد و با دفاعهای موفق روی تور و حملات شریفی و خانزاده، نتیجه را به ۱۰ بر ۷ رساند.
ملیپوشان ایران در ادامه نمایش بهتری داشتند و با دفاع علی حاجیپور و عرشیا بهنژاد و همچنین سرویسهای مؤثر، فاصله را کمتر کردند. حاجیپور با کسب امتیاز مستقیم سرویس و سپس خانزاده با دو سرویس مستقیم، نقش مهمی در بازگشت ایران داشتند تا شاگردان پیاتزا ابتدا ۱۴ بر ۱۳ پیش بیفتند و سپس ۱۵ بر ۱۴ از حریف جلو بزنند.
دو تیم در ادامه رقابتی کاملاً نزدیک داشتند و ایران با توپگیری خوب حضرتپور و استفاده از توپهای برگشتی توانست ۱۷ بر ۱۵ پیش بیفتد، اما ژاپن خیلی زود به بازی برگشت و در امتیاز ۱۸ به تساوی رسید. حملات مؤثر حاجیپور و شریفی باعث شد ایران همچنان در امتیازگیری نزدیک به حریف بماند و دو تیم تا امتیاز ۲۱ رقابتی پایاپای داشته باشند.
در امتیازات حساس پایانی، ژاپن با یک امتیاز مستقیم سرویس ۲۱ بر ۲۰ پیش افتاد و پیاتزا بلافاصله وقت استراحت گرفت. ایران با خطای سرویس حریف به تساوی رسید و سپس با ورود مبین نصری به خط سرویس، ۲۲ بر ۲۱ پیش افتاد. با این حال، ژاپن نیز عقب ننشست و دو تیم تا امتیاز ۲۳ برابر پیش رفتند.
در ادامه دفاع محمد ولیزاده روی حمله ایشیکاوا، ایران را به امتیاز ۲۴ رساند تا ست به امتیازهای حساس کشیده شود. در نهایت ژاپن در دو امتیاز پایانی بهتر عمل کرد و با سرویس مستقیم ایشیکاوا، ست دوم را ۲۶ بر ۲۴ به سود خود تمام کرد تا در مجموع دو بر صفر از ایران پیش بیفتد.
ست سوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ژاپن
ژاپن ست سوم را بهتر آغاز کرد و نخستین امتیاز را به دست آورد، اما پوریا خانزاده با یک حمله قدرتمند از پشت خط سهمتر پاسخ داد. نیشیدا نیز با استفاده از ارتفاع بالای خود در حمله امتیاز گرفت و پس از خطای سرویس مرتضی شریفی، ژاپن ۴ بر ۲ پیش افتاد. در ادامه پیاتزا درخواست بازبینی یک صحنه را مطرح کرد که مورد قبول قرار نگرفت تا اختلاف به سه امتیاز برسد.
ایران خیلی زود به بازی برگشت و در یک رالی طولانی، علی حاجیپور با چند حمله متوالی و ضربهای قدرتمند امتیاز چهارم ایران را به دست آورد. در ادامه حمله خانزاده پس از برخورد به دفاع ژاپن به بیرون رفت و نتیجه ۵ بر ۵ شد. حاجیپور بار دیگر در جریان یک رالی زیبا برای ایران امتیاز گرفت تا شاگردان پیاتزا با کسب چهار امتیاز متوالی، ۶ بر ۵ پیش بیفتند.
در ادامه دو تیم پایاپای پیش رفتند و امتیازها یکی پس از دیگری بین دو تیم رد و بدل شد تا نتیجه ۹ بر ۹ شود. ایشیکاوا دهمین امتیاز ژاپن را به دست آورد، اما حاجیپور از انتهای منطقه ششم برای ایران امتیاز گرفت تا دو تیم در امتیاز ۱۱ برابر شوند. پس از خطای سرویس شریفی، ژاپن دوباره پیش افتاد، اما هماهنگی عرشیا بهنژاد و محمد ولیزاده در یک حمله موفق، ایران را به امتیاز ۱۳ رساند.
در ادامه حاجیپور با خطای سرویس، امتیاز دیگری به ژاپن داد، اما نیشیدا نیز در سرویس مرتکب خطا شد تا اختلاف کاهش پیدا کند و نتیجه ۱۶ بر ۱۵ به سود ژاپن شود. پس از آن، حمله ایشیکاوا به امتیاز تبدیل نشد و ایران توانست بازی را در امتیاز ۱۶ به تساوی بکشاند.
در ادامه عملکرد خوب ملیپوشان ایران و اشتباهات ژاپن باعث شد بازی همچنان نزدیک دنبال شود و دو تیم تا امتیاز ۱۹ برابر پیش بروند. در امتیازات پایانی نیز رقابت فشرده ادامه داشت و پس از خطای سرویس حاجیپور، نتیجه ۲۱ بر ۲۱ شد. روند امتیازگیری بازیکنان ژاپن ادامه پیدا کرد تا پیاتزا تقاضای وقت استراحت کرد. در نهایت این ست با برتری ژاپن به پایان رسید و ساموراییها به سهمیه المپیک لس آنجلس رسیدند.
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