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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

فرماندار رودبار: بهورزان خط مقدم نظام سلامت هستند

فرماندار رودبار: بهورزان خط مقدم نظام سلامت هستند

رودبار- فرماندار رودبار با تأکید بر نقش مهم بهورزان در پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت جامعه گفت: بهورزان و مراقبان سلامت از مهم‌ترین نیروهای خط مقدم نظام سلامت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از بهورزان شهرستان رودبار ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: بهورزان و مراقبان سلامت از مهم‌ترین نیروهای خط مقدم نظام سلامت هستند که مسئولیت آموزش، آگاهی‌بخشی، مراقبت و پیشگیری را در سطح جامعه بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه بخش درمان به دلیل مراجعات مستقیم مردم معمولاً بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، افزود: فعالیت‌های حوزه بهداشت و به‌ویژه تلاش‌های بهورزان و مراقبان سلامت ممکن است کمتر دیده شود، اما تأثیر آن در سلامت جامعه بسیار گسترده و اساسی است.

پورحضرت با بیان اینکه معمولاً بخش درمان به دلیل مراجعات مردم و مطالبات عمومی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: شاید تلاش‌های فعالان حوزه بهداشت، به‌ویژه بهورزان و مراقبان سلامت، کمتر در معرض دید باشد، اما اقدامات آنان در زمینه پیشگیری و مراقبت، نقش اساسی در سلامت جامعه دارد.

فرماندار رودبار ادامه داد: پیشگیری و مراقبت هزینه‌ای به مراتب کمتر از درمان دارد و هر اندازه در زمینه آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و مراقبت‌های بهداشتی سرمایه‌گذاری کنیم، می‌توانیم از بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه سلامت گفت: توجه به بهداشت و پیشگیری باید در کنار توسعه بخش درمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که افزایش آگاهی مردم و ارائه آموزش‌های لازم می‌تواند از بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها پیشگیری کند.

پورحضرت در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور اظهار کرد: شرایط امروز کشور برای بسیاری از کارکنان دولت آسان نیست و دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی کارکنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: در کنار اقدامات دولت برای استمرار خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، موضوع معیشت کارکنان نیز باید با جدیت دنبال شود و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، شاهد خبرهای خوبی در زمینه بهبود شرایط معیشتی و تأمین حقوق کارکنان دولت باشیم.

فرماندار رودبار با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه بیان کرد: کارکنان دولت در بخش‌های مختلف، از جمله حوزه بهداشت و درمان، نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارند و توجه به مسائل معیشتی آنان می‌تواند در افزایش انگیزه و کیفیت خدمت‌رسانی نیز مؤثر باشد.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده در زمینه تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودبار قدردانی کرد و گفت: نیازهای حوزه بهداشت و درمان هیچ‌گاه تمام‌شدنی نیست و همواره باید برای توسعه زیرساخت‌ها، تجهیز مراکز و رفع کمبودها تلاش کرد.

پورحضرت اضافه کرد: هر اندازه مطالبه‌گری مدیران حوزه بهداشت و درمان بیشتر باشد، امکان پیگیری و تأمین نیازها و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به حضور و همراهی مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان اظهار کرد: مجموعه فرمانداری رودبار آمادگی دارد در کنار مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای حوزه سلامت از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و استان استفاده کند.

فرماندار رودبار تأکید کرد: برای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی شهرستان باید از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و در این مسیر، فرمانداری حمایت و همراهی لازم را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ارتقای سطح سلامت جامعه نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط است، افزود: حوزه سلامت تنها محدود به بخش درمان نیست و مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، آموزشی، بهداشتی و درمانی را شامل می‌شود که تحقق اهداف این بخش نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها است.

پورحضرت در پایان ضمن تبریک مجدد روز بهورز، از زحمات تمامی بهورزان، مراقبان سلامت، پزشکان، پرستاران، مدیران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان شهرستان رودبار تقدیر و تشکر کرد و نقش آنان را در تأمین سلامت، افزایش آرامش و ارتقای کیفیت زندگی مردم ارزشمند و اثرگذار دانست.

در پایان این مراسم نیز از بهورزان و جمعی از کارکنان حوزه بهداشت و درمان شهرستان رودبار تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 6945921

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