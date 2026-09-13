فرماندار رودبار: بهورزان خط مقدم نظام سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از بهورزان شهرستان رودبار ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: بهورزان و مراقبان سلامت از مهمترین نیروهای خط مقدم نظام سلامت هستند که مسئولیت آموزش، آگاهیبخشی، مراقبت و پیشگیری را در سطح جامعه بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه بخش درمان به دلیل مراجعات مستقیم مردم معمولاً بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، افزود: فعالیتهای حوزه بهداشت و بهویژه تلاشهای بهورزان و مراقبان سلامت ممکن است کمتر دیده شود، اما تأثیر آن در سلامت جامعه بسیار گسترده و اساسی است.
پورحضرت با بیان اینکه معمولاً بخش درمان به دلیل مراجعات مردم و مطالبات عمومی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، تصریح کرد: شاید تلاشهای فعالان حوزه بهداشت، بهویژه بهورزان و مراقبان سلامت، کمتر در معرض دید باشد، اما اقدامات آنان در زمینه پیشگیری و مراقبت، نقش اساسی در سلامت جامعه دارد.
فرماندار رودبار ادامه داد: پیشگیری و مراقبت هزینهای به مراتب کمتر از درمان دارد و هر اندازه در زمینه آموزش، اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و مراقبتهای بهداشتی سرمایهگذاری کنیم، میتوانیم از بسیاری از بیماریها و هزینههای سنگین درمان جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه در حوزه سلامت گفت: توجه به بهداشت و پیشگیری باید در کنار توسعه بخش درمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که افزایش آگاهی مردم و ارائه آموزشهای لازم میتواند از بسیاری از مشکلات و بیماریها پیشگیری کند.
پورحضرت در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور اظهار کرد: شرایط امروز کشور برای بسیاری از کارکنان دولت آسان نیست و دغدغههای اقتصادی و معیشتی کارکنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در کنار اقدامات دولت برای استمرار خدمات عمومی و توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، موضوع معیشت کارکنان نیز باید با جدیت دنبال شود و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، شاهد خبرهای خوبی در زمینه بهبود شرایط معیشتی و تأمین حقوق کارکنان دولت باشیم.
فرماندار رودبار با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه بیان کرد: کارکنان دولت در بخشهای مختلف، از جمله حوزه بهداشت و درمان، نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارند و توجه به مسائل معیشتی آنان میتواند در افزایش انگیزه و کیفیت خدمترسانی نیز مؤثر باشد.
وی همچنین از اقدامات انجامشده در زمینه تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رودبار قدردانی کرد و گفت: نیازهای حوزه بهداشت و درمان هیچگاه تمامشدنی نیست و همواره باید برای توسعه زیرساختها، تجهیز مراکز و رفع کمبودها تلاش کرد.
پورحضرت اضافه کرد: هر اندازه مطالبهگری مدیران حوزه بهداشت و درمان بیشتر باشد، امکان پیگیری و تأمین نیازها و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف نیز افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به حضور و همراهی مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان اظهار کرد: مجموعه فرمانداری رودبار آمادگی دارد در کنار مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای حوزه سلامت از ظرفیتهای موجود در شهرستان و استان استفاده کند.
فرماندار رودبار تأکید کرد: برای ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی شهرستان باید از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنیم و در این مسیر، فرمانداری حمایت و همراهی لازم را خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارتقای سطح سلامت جامعه نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط است، افزود: حوزه سلامت تنها محدود به بخش درمان نیست و مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، آموزشی، بهداشتی و درمانی را شامل میشود که تحقق اهداف این بخش نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاهها است.
پورحضرت در پایان ضمن تبریک مجدد روز بهورز، از زحمات تمامی بهورزان، مراقبان سلامت، پزشکان، پرستاران، مدیران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان شهرستان رودبار تقدیر و تشکر کرد و نقش آنان را در تأمین سلامت، افزایش آرامش و ارتقای کیفیت زندگی مردم ارزشمند و اثرگذار دانست.
در پایان این مراسم نیز از بهورزان و جمعی از کارکنان حوزه بهداشت و درمان شهرستان رودبار تجلیل به عمل آمد.
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