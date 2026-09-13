به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، در نشست خبری با اشاره به حجم فعالیتهای این معاونت اظهار کرد: در شهرداری تهران حدود ۱۰۰ هزار نیروی انسانی داریم و رسیدگی به امور مرتبط با جبران خدمت، جذب، ارزیابی عملکرد و سایر نظامات منابع انسانی، حجم بسیار سنگینی از فعالیتها را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: از سوی دیگر، حوزه برنامهریزی باید بودجهای در حدود ۴۰۰ همت را پایش و بررسی کند؛ بودجهای که شامل بودجه خود شهرداری و سازمانها و شرکتها میشود.
باقری با اشاره به حجم مراجعات مدیران برای مسائل اعتباری گفت: بر اساس نظامات موجود در شهرداری، هیچ اقدامی بدون پیشبینی اعتبار امکان اجرا ندارد و مدیران برای انجام اقدامات و تأمین اعتبار مورد نیاز خود باید با حوزه برنامهریزی ارتباط داشته باشند.
معاون شهردار تهران با اشاره به حجم مکاتبات شورای شهر با شهرداری گفت: از ابتدای این دوره تاکنون حدود ۵۳ تا ۵۴ هزار مکاتبه از سوی شورای شهر با شهرداری انجام شده است.
وی ادامه داد: هر مکاتبه پس از ورود به شهرداری، در حوزه امور شورا بررسی و پس از تنظیم و ممیزی، برای معاونتها و حوزههای تخصصی ارسال میشود تا پاسخ لازم ارائه شود.
باقری درباره میزان آرای مثبت شورای شهر به مصوبات شهرداری نیز گفت: مصوبات از ابتدای سال گذشته تا حدود ماه گذشته بررسی شده و در مجموع، میانگین رأی مثبت اعضای شورا به مصوبات شهرداری ۹۳ درصد بوده است.
وی افزود: این عدد برای دوره قبل مدیریت شهری نیز بررسی شده و اختلاف معناداری با عدد فعلی دارد. این موضوع نشان میدهد تعامل میان شهرداری و شورای شهر در وضعیت مناسبی قرار دارد.
معاون شهردار تهران همچنین درباره پاسخگویی به تذکرات اعضای شورای شهر اظهار کرد: تاکنون ۹۶ درصد تذکرات پاسخ داده شده است؛ البته درباره کیفیت پاسخها همواره بحث وجود دارد و تلاش میکنیم علاوه بر افزایش میزان پاسخگویی، کیفیت پاسخها نیز ارتقا پیدا کند.
وی با بیان اینکه تعداد مواردی که اعضای شورا اعلام کردهاند پاسخ آنها قانعکننده نبوده، محدود است، گفت: در مواردی که پاسخ ارائهشده کافی نباشد، میتوان جلسه تخصصی با عضو شورا برگزار کرد و پس از بررسی موضوع، پاسخ تکمیلی ارائه داد.
باقری با اشاره به فرآیند جدید قانونی تذکرات شورا گفت: بر اساس قانون جدید، اعضای شورا برای تذکر به شهردار یا شهرداری باید تذکر خود را به صورت مکتوب ارائه کنند و هیئترئیسه موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی قرائت و متن مکتوب آن را برای شهردار ارسال کند.
وی تأکید کرد: با وجود تغییر این فرآیند، شهرداری خود را مقید میداند نسبت به تذکرات اعضای شورای شهر اهتمام ویژه داشته باشد و پاسخگویی به آنها را دنبال کند.
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در ادامه از تحلیل موضوعی تذکرات شورا خبر داد و گفت: تذکرات مرتبط با موضوعات مختلف، از جمله حوزههای تخصصی، به صورت موضوعی و در بازههای زمانی مختلف بررسی و با دورههای گذشته مقایسه میشود.
باقری همچنین با اشاره به اطلاع شهردار تهران از مباحث مطرحشده در شورای شهر اظهار کرد: محتوای جلسات شورا به صورت منظم به شهردار تهران منتقل میشود و موضوعات مطرحشده، از جمله مباحث مربوط به حملونقل عمومی، در قالب بولتنهای تخصصی به اطلاع شهردار میرسد.
وی افزود: جلسات هفتگی نیز با رئیس شورای شهر و مدیران مرتبط برگزار میشود تا موضوعات مطرحشده بررسی و درباره آنها به جمعبندی برسیم.
متمم بودجه شهرداری تهران در راه است؛ هزینههای جنگ و تشییع از درآمدهای آینده جبران میشود
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران از ارائه متمم بودجه شهرداری تهران در کنار اصلاحیه بودجه خبر داد و اظهار کرد: امسال علاوه بر اصلاحیه بودجه، متمم بودجه نیز ارائه خواهیم کرد.
وی با اشاره به هزینههای ایجادشده در جریان جنگ و مراسم تشییع افزود: بخشی از هزینهها مربوط به شرایط جنگ و بخشی مربوط به مراسم تشییع است که باید در اصلاحیه بودجه لحاظ شود.
باقری تأکید کرد: بنای شهرداری این نیست که برای جبران این هزینهها از اعتبارات پروژههای دیگر کم کند، بلکه تلاش میکنیم این هزینهها را با درآمدهای بیشتر در آینده جبران کنیم.
وی ادامه داد: اگر برای مثال هزینهای برای یک پروژه پیشبینی شده باشد، قرار نیست آن اعتبار را کاهش دهیم و صرف هزینه دیگری کنیم، بلکه درآمدهای آینده باید این هزینهها را جبران کند.
معاون شهردار تهران با اشاره به موضوع رایگان شدن مترو نیز گفت: درباره هزینههای مربوط به بلیت مترو نیز قرار نیست از محل کاهش اعتبارات سایر بخشها تأمین شود و این موضوع در متمم بودجه جبران خواهد شد.
باقری درباره رقم متمم بودجه گفت: این عدد هنوز در حال بررسی و رایزنی است و تا لحظه نهایی شدن نمیتوان رقم آن را اعلام کرد.
وی افزود: ارائه متمم به این معناست که شهرداری میخواهد بیش از آنچه در ابتدای سال در بودجه پیشبینی شده، برای شهر تهران پروژه و خدمت ایجاد کند.
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با اشاره به برنامههای شهرداری برای حمایت از کارکنان اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی، محدودیتهای قانونی و ضوابط موجود اجازه نمیدهد افزایش حقوق به تنهایی پاسخگوی نیازهای کارکنان باشد؛ به همین دلیل یکی از برنامههای راهبردی ما ورود به حوزه مسکن کارکنان است.
وی افزود: معتقدیم حمایت از مسکن میتواند بخشی از عقبماندگیهای ناشی از شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی کارکنان را جبران کند.
باقری با اشاره به طرح «مسکن بهشت» گفت: در نخستین پروژه این طرح، حدود ۵۸۰۰ نفر از کارکنان شهرداری مشارکت کردند و با خرید توکن وارد پروژه شدند.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، برای افرادی که بیشترین میزان توکن را خریداری کرده بودند، فراخوان تکمیل وجه انجام شد تا متناسب با میزان مشارکت خود امکان خرید یک واحد مسکونی را داشته باشند.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه واحدهای این پروژه در متراژهای مختلف پیشبینی شده است، گفت: قیمت تمامشده واحدهای پروژه اول در زمان اعلام، حدود متری ۳۷ میلیون تومان بود و پرداخت بخشی از هزینه نیز به صورت اقساطی پیشبینی شد.
وی افزود: پروژه «مسکن بهشت» در منطقه ۱۸ و مقابل پارک نرگس قرار دارد و برای پرداخت عوارض شهرداری نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که پرداخت عوارض در بازه چندساله انجام شود تا فشار مالی کمتری به پروژه و کارکنان وارد شود.
باقری از اجرای فراخوانهای بعدی این طرح نیز خبر داد و گفت: فراخوان دوم و سوم پروژههای مسکن کارکنان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از تهیه لایحهای برای استفاده از زمینهای شهرداری در طرح مسکن کارکنان خبر داد و اظهار کرد: زمینهای متعلق به شهرداری در مناطق ۲۲گانه شناسایی شده و در حال تدوین لایحهای هستیم تا با مجوز شورای شهر، این زمینها برای خانهدار شدن کارکنان شهرداری اختصاص پیدا کند.
معاون شهردار تهران ادامه داد: قرار نیست این زمینها به صورت رایگان واگذار شود، بلکه پیشنهاد این است که زمین در اختیار طرح مسکن کارکنان قرار گیرد و بهای آن به صورت اقساط به شهرداری پرداخت شود.
باقری گفت: این لایحه پس از پایان تعطیلات تابستانی شورا به شورای شهر ارائه خواهد شد و تلاش میکنیم در صورت امکان، پیش از پایان تعطیلات نیز آن را تقدیم کنیم.
وی با اشاره به ساختار قرارگاه مسکن کارکنان شهرداری تهران افزود: شهردار تهران ریاست این قرارگاه را بر عهده دارد و معاونان مختلف شهرداری نیز در آن حضور دارند تا پروژههای مسکن کارکنان با هماهنگی بیشتری پیش برود.
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