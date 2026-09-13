عرضه محصولات بهمن دیزل با تخفیف ویژه در نمایشگاه خودرو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، درحاشیه برگزاری هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران، بهمن دیزل تخفیف ویژه‌ای را برای فروش محصولات خود در نظر گرفته است.

فروش محصولات بهمن دیزل از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه، ۲۳ شهریورماه، مصادف با شروع نمایشگاه از طریق سامانه شرکت بهمن دیزل به نشانی sale.bahman.ir آغاز شده و تا ساعت ۱۶ روز شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

در این طرح، کامیونت فورس F38 با تخفیفی حدود ۱۰۱ میلیون تومان، کامیونت فورس F38 دوگانه‌سوز با تخفیفی حدود ۱۰۷ میلیون تومان، کامیون فورس ۶ تنی خواب‌دار با تخفیفی حدود ۷۰ میلیون تومان، کامیون فورس ۸.۵ تنی با تخفیفی حدود ۲۲۵ میلیون تومان، کامیون فورس ۱۲ تن با حدود تخفیف ۲۸۵ میلیون تومان و کامیون امپاور ۲۸ تن با تقریبا ۷۰۳ میلیون تومان تخفیف به عرضه میشوند.

در این طرح، امکان خرید کامیون امپاور ۱۹ تن و کشنده تک‌محور بایک X9 نیز وجود دارد، اما تخفیفی برای این دو محصول لحاظ نشده است.

امپاور ۱۹ تن با قیمتی حدود ۹ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان و بایک X9 با قیمت ۲۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر اعمال تخفیف روی عمده محصولات، موعد تحویل فوری، یکی دیگر از مزایای شرکت در این طرح به‌حساب می‌آید.

تمام خودروها به‌جز کامیون امپاور ۱۹ تن و کامیون امپاور ۲۸ تن مدل ۱۴۰۵ هستند. برای دو خودروی مذکور که با مدل ۱۴۰۴ تحویل داده می‌شوند، ۳ درصد افت روی قیمت پایه لحاظ شده است.

تمام خودروها به رنگ سفید هستند و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۵ تحویل می شوند.

به متقاضیان توصیه می‌شود پیش از فعال شدن بخشنامه، به سامانه sale.bahman.ir مراجعه کرده و عملیات ایجاد پروفایل و تکمیل اطلاعات اولیه را انجام دهند. این کار به تسهیل و سرعت بخشی به فرایند ثبت‌نام نهایی کمک می‌کند.