به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: خراسان شمالی برای معرفی ظرفیت‌های شاخص خود در سطح کشور نیازمند برجسته‌سازی است و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نگاه‌ها را به این استان معطوف کند.

وی در ادامه افزود: برخی ظرفیت‌های شاخص خراسان شمالی هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند و جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر فرصت مناسبی برای معرفی مزیت‌های استان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، اشتغال، ذخایر فرهنگی و تاریخی و همچنین ظرفیت‌های نیروی انسانی است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات ماندگار در برگزاری این جشنواره گفت: باید رویدادهایی برگزار شود که علاوه بر معرفی ظرفیت‌های استان، گرهی از کار مردم باز کند و آثار و نتایج آن در استان ماندگار باشد.

نوری ادامه داد: جذابیت‌ها و ظرفیت‌های خراسان شمالی باید به نسل جوان معرفی شود و حضور دانش‌آموزان در این جشنواره فرصت مناسبی برای آشنایی آنان با توانمندی‌های استان است.

وی اقوام مختلف خراسان شمالی را از سرمایه‌های ارزشمند استان دانست و گفت: برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی اقوام، فرصتی برای نمایش توانمندی‌ها، فرهنگ و ظرفیت‌های آنان در سطح ملی فراهم می‌کند.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت همراهی همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رویداد تأکید کرد و افزود: تمام دستگاه‌های اجرایی باید با قدرت، قوت و جدیت برای برگزاری جشنواره بسیج شوند و این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.