۱.۰۵۶ همت اعتبار برای بهزیستی خراسان جنوبی؛ از اشتغال و مسکن تا حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهزیستی کشور، در شورای سالمندان خراسان جنوبی با اشاره به روند شتابان سالمندی در این استان، اظهار کرد: خراسان جنوبی از نظر سهم جمعیت سالمند در وضعیت بحرانی قرار ندارد، اما سرعت سالمندی در استان بالاست و همین موضوع ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای تغییر ساختار سنی جمعیت را نشان می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۱ هزار سالمند در خراسان جنوبی زندگی می‌کنند که ۱۰.۵۶ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، در حالی که سهم جمعیت سالمند کشور به حدود ۱۴ درصد رسیده است.

سرعت سالمندی در خراسان جنوبی بالاست

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به روند تغییرات جمعیتی استان گفت: در سال ۱۳۹۶ سهم جمعیت زیر ۱۵ سال خراسان جنوبی ۲۴.۸ درصد و سهم سالمندان ۹.۶ درصد بود، اما بر اساس افق ۱۴۳۰، سهم کودکان زیر ۱۵ سال به ۲۰ درصد کاهش و سهم سالمندان به ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.

حسینی ادامه داد: این روند نشان می‌دهد که خراسان جنوبی باید بیش از رشد کلی جمعیت، بر تغییرات ساختار سنی جمعیت تمرکز کند و برای افزایش شاخص سالمندی و نیازهای ناشی از آن، برنامه‌ریزی ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهزیستی استان بیان کرد: امروز نخستین ساختمان دائمی و اختصاصی طرح «محله‌محور» در کشور افتتاح شد که اقدامی ارزشمند برای ارائه خدمات اجتماعی در محلات است.

ایجاد پردیس جامع توانبخشی در خراسان جنوبی

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پیش‌بینی اعتبار برای تبدیل یکی از ساختمان‌های موجود بهزیستی استان به پردیس جامع توانبخشی خبر داد و گفت: در کنار آن، راه‌اندازی «خانه هنرمندان افراد دارای معلولیت» نیز در خراسان جنوبی دنبال می‌شود که این مرکز پس از تجربه موفق آن در شیراز، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های جدید استان در حوزه توانبخشی نوین تبدیل شود.

حسینی همچنین به آغاز عملیات اجرایی ساختمان خیرساز اوتیسم در استان اشاره کرد و افزود: اقدامات انجام‌شده در حوزه اوتیسم و برگزاری جشنواره فیلم اوتیسم از برنامه‌های ارزشمند خراسان جنوبی است.

۶۳۱ فرصت شغلی جدید برای مددجویان خراسان جنوبی

وی با تأکید بر تغییر رویکرد بهزیستی از مستمری‌پردازی به توانمندسازی و فرصت‌آفرینی گفت: در خراسان جنوبی در مرحله قبل ۶۰۰ فرصت شغلی تعهد شده بود که با تلاش مسئولان استان، ۷۴۵ فرصت شغلی ایجاد شد.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: برای خراسان جنوبی ایجاد ۶۳۱ فرصت شغلی جدید با تخصیص ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض تعهد می‌کنم.

حسینی افزود: برای ۳۹۱ نفر از مددجویان که توسط شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به کار گرفته شوند نیز ۵۰ درصد حداقل دستمزد با اختصاص ۱۶ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اشتغال مددجویان گفت: در دو سال فعالیت دولت، ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان و افراد دارای معلولیت ایجاد شده که این رقم نسبت به مجموع ۴۴ سال گذشته به ۶۵ درصد بیشتر رسیده است.

تعهد ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه مسکن یکی از اولویت‌های مهم مددجویان است، گفت: برای سال ۱۴۰۵ ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان جنوبی تعهد می‌کنیم.

وی افزود: برای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات چهار درصدی و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص خواهد یافت که در مجموع برای ساخت این واحدها ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی و بلاعوض پیش‌بینی می‌شود.

حسینی همچنین از اختصاص حدود دو میلیارد تومان برای تأمین ودیعه مسکن مددجویانی که امکان تأمین مسکن ملکی ندارند، خبر داد.

۲ هزار و ۷۶۶ مددجوی پشت نوبت وارد چرخه حمایت می‌شوند

وی با اشاره به فعالیت ۳۸ مرکز مثبت زندگی در خراسان جنوبی گفت: این مراکز در محلات مستقر هستند و هر مرکز بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ مددجو و فرد دارای معلولیت را پوشش می‌دهد.

معاون رئیس‌جمهور افزود: در خراسان جنوبی ۱۴ هزار و ۷۵۲ مددجو تحت پوشش یا نیازمند دریافت خدمات هستند که در حال حاضر ۲ هزار و ۷۶۶ نفر پشت نوبت قرار دارند و مقرر شد با تأمین اعتبار، این افراد نیز تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند.

تأمین جهیزیه برای نیمی از ازدواج‌های مددجویان

حسینی از اختصاص اعتبار برای حمایت از ازدواج مددجویان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: ۵۰ درصد ازدواج‌هایی که در سال آینده در جامعه هدف بهزیستی خراسان جنوبی انجام شود، از کمک هزینه تأمین جهیزیه برخوردار خواهند شد و دست‌کم سه میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان برای سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری ۷۷۹ نفر از افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: برای این افراد سرانه شش میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۲۱ میلیارد تومان تجهیزات توانبخشی

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نیاز افراد دارای معلولیت به تجهیزات توانبخشی گفت: برای ۲ هزار و ۵۷۰ نفر از افراد دارای معلولیت خراسان جنوبی، تجهیزات توانبخشی مورد نیاز از جمله ویلچر، ویلچر برقی، صندلی ویژه افراد دارای فلج مغزی، تشک مواج و واکر اختصاص می‌یابد.

وی اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این بخش را ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار

حسینی همچنین از تداوم بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت خبر داد و گفت: زنانی که تحت پوشش این طرح قرار گیرند، هیچ مبلغی برای بیمه پرداخت نمی‌کنند و از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

وی افزود: در سال جاری حدود ۲ هزار نفر از این زنان به مرز بازنشستگی رسیده‌اند و پس از بازنشستگی، مستمری مربوط به آنان برقرار خواهد شد.

حمایت تحصیلی از یک‌هزار و ۷۶۷ دانش‌آموز و دانشجو

معاون رئیس‌جمهور از حمایت تحصیلی از یک‌هزار و ۷۶۷ دانش‌آموز و دانشجوی تحت پوشش بهزیستی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: به طور میانگین ۲۵ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی برای هر یک از این افراد در نظر گرفته می‌شود و شهریه دانشجویان نیز پرداخت خواهد شد.

حسینی اعتبار اولیه این بخش را دست‌کم سه میلیارد تومان اعلام کرد.

برقراری حق پرستاری برای پشت‌نوبتی‌های اوتیسم و ضایعه نخاعی

وی با اشاره به حمایت از افراد دارای معلولیت شدید گفت: تمامی افراد پشت نوبت دارای ضایعه نخاعی و اوتیسم در خراسان جنوبی مشمول حق پرستاری خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: مبلغ حق پرستاری ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان است که برای افراد مشمول تا پایان عمر برقرار خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرد: تمامی پشت‌نوبتی‌های دهک یک نیز تا هفته آینده تحت پوشش قرار می‌گیرند و برنامه‌ریزی برای پوشش سایر افراد پشت نوبت تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

اختصاص یارانه به ۹ مرکز جدید بهزیستی

حسینی با اشاره به حمایت سازمان بهزیستی از مراکز غیردولتی گفت: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد و برقراری یارانه ۹ مرکز جدید در خراسان جنوبی تعهد می‌شود.

وی این مراکز را شامل یک مرکز شبانه‌روزی سالمندان، چهار مرکز روزانه سالمندان، یک مرکز روزانه توانبخشی معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال، یک مرکز آسیب‌های اجتماعی و دو مرکز دیگر عنوان کرد.

افزایش اعتبار مشاوره ژنتیک به ۱۰ میلیارد تومان

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نیاز خراسان جنوبی در حوزه مشاوره و آزمایش‌های ژنتیکی گفت: سال گذشته هشت میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافت و امسال این اعتبار به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: برای ۳۹۸ نفر از افراد واجد شرایط نیز یک میلیارد تومان کمک هزینه درمان اختصاص خواهد یافت.

اجرای طرح «مراقب همراه» برای خانواده‌های چندقلویی

حسینی از اجرای طرح «مراقب همراه» برای خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در کشور ۴۴ هزار خانوار دارای دوقلو و چندقلو وجود دارد که به دلیل مراقبت از فرزندان ممکن است با مشکل اشتغال مواجه شوند.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، زنان جوان سرپرست خانوار یا زنان سرپرست خانواری که دختران جوان دارند، آموزش دیده و به عنوان «مراقب همراه» در کنار خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این طرح برای ۵۵۴ خانوار دارای فرزند دوقلو و ۲۸ خانوار دارای فرزند سه‌قلو و چهارقلو در خراسان جنوبی اجرا خواهد شد.

حسینی در پایان با جمع‌بندی تعهدات سازمان بهزیستی در خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار در نتیجه این تعهدات و با دستور استاندار خراسان جنوبی به حوزه‌های مختلف بهزیستی استان تزریق خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، حرکت از رویکرد مستمری‌پردازی و حمایت صرف به سمت توانمندسازی، اشتغال، فرصت‌آفرینی و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف بهزیستی است.