به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر یکشنبه در نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اصفهان که با موضوع آبیاری محصولات کشاورزی با پساب و آب‌های نامتعارف برگزار شد، بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و نظارت جدی بر نحوه استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی تأکید کرد.

وی در این نشست به معاونت حقوق عامه دادستانی اصفهان دستور داد وضعیت زمین‌های زراعی که کشت محصولات در آنها به صورت غیربهداشتی انجام شده است، در دستور کار قرار گیرد و ضمن بررسی ابعاد موضوع، نتیجه اقدامات به دادستانی گزارش شود

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به گزارش‌های مربوط به آبیاری برخی محصولات کشاورزی با پساب و آب‌های نامتعارف اظهار کرد: جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی و اجرایی باید نسبت به شناسایی این مزارع اقدام کرده و گزارش لازم را برای صدور دستورات قضایی به دادستانی ارائه دهند.

وی افزود: در صورت احراز غیربهداشتی بودن کشت و تأیید مراجع ذی‌صلاح، محصولات تولیدشده در این زمین‌ها باید معدوم شود تا از ورود محصولات ناسالم به چرخه توزیع و مصرف جلوگیری شود.

تکلیف نظارت بر توزیع پساب تعیین شود

موسویان با اشاره به موضوع استفاده از پساب و اختلافات موجود میان شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: به دلیل وجود برخی اختلافات میان این دو دستگاه، نظارت مؤثر بر توزیع پساب‌ها با چالش‌هایی مواجه شده است.

وی ادامه داد: دادستانی اصفهان برای اصلاح این روند، مهلت یک‌هفته‌ای تعیین کرده است تا طرفین نسبت به تدوین شیوه‌نامه نظارت بر توزیع عادلانه پساب اقدام کنند و موضوع دریافت حقوق و عوارض دولتی نیز تعیین تکلیف شود.

دادستان اصفهان تأکید کرد: لازم است نحوه توزیع پساب، مصرف‌کنندگان، میزان تخصیص و الزامات نظارتی آن به صورت شفاف مشخص شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، سلامت مردم و الزامات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از پساب با رعایت الزامات بهداشتی

وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از جوامع از ظرفیت پساب شهری به دلیل مسائل اقتصادی و کمبود آب استفاده می‌شود، افزود: بهره‌گیری از این منابع باید همراه با رعایت کامل الزامات بهداشتی و زیست‌محیطی باشد و نمی‌توان به بهانه کمبود آب، سلامت محصولات کشاورزی و مردم را نادیده گرفت.

موسویان تصریح کرد: استفاده از پساب در بخش کشاورزی نیازمند نظارت دقیق، رعایت استانداردهای لازم و جلوگیری از آبیاری محصولات خوراکی با آب‌های آلوده و نامتعارف است؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند.

پیگیری قضایی بدون اغماض انجام می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر اینکه دادستانی پرونده‌های قضایی مرتبط با این موضوع را بدون هیچ‌گونه اغماضی پیگیری خواهد کرد، اظهار داشت: منابع آبی، بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شوند و همه دستگاه‌ها و مردم باید در صیانت از این منابع و جلوگیری از مصرف نادرست آنها همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر نحوه استفاده از پساب و آب‌های نامتعارف، علاوه بر مدیریت منابع آبی، ارتباط مستقیمی با سلامت عمومی دارد و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کنند.