به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی عادی باشگاه استقلال امروز یکشنبه ۲۲ شهریور از ساعت ۱۴ به‌طور فوق‌العاده در هلدینگ مالک این باشگاه برگزار شد.

این مجمع با موضوع انتخاب اعضای حقوقی هیئت‌مدیره برگزار شد و پنج عضو حقوقی هیئت‌مدیره که در دوره گذشته نیز حضور داشتند، بار دیگر به‌عنوان اعضای حقوقی انتخاب شدند. بر اساس تصمیم این مجمع، شرکت‌های منتخب ۱۵ روز فرصت دارند نمایندگان خود را برای حضور در هیئت‌مدیره معرفی کنند.

در این جلسه درباره انتخاب مدیرعامل باشگاه استقلال بحثی صورت نگرفت.

علی نظری جویباری عضو هیئت‌مدیره باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعضای قبلی هیئت‌مدیره ابقا شدند و مدیرعامل جدید به احتمال زیاد در اولین جلسه هیئت‌مدیره باشگاه ظرف دو، سه روز آینده انتخاب خواهد شد.

جویباری در رابطه با گزینه نهایی برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی باشگاه استقلال نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.