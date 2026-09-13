منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردی ۳۷ ساله هنگام استفاده از بنزین برای تمیز کردن قطعات موتورسیکلت، بر اثر حریق ناگهانی دچار سوختگی شدید شد.

وی افزود: این فرد پس از انتقال به مرکز درمانی و انجام اقدامات پزشکی، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به خطرات استفاده از بنزین و سایر سوخت‌های فرّار برای شست‌وشو و چربی‌زدایی قطعات، تصریح کرد: استفاده از این مواد اقدامی به‌شدت حادثه‌آفرین است، زیرا بخارات بنزین به سرعت در فضای اطراف پخش می‌شود و در مجاورت کوچک‌ترین جرقه، روشن یا خاموش شدن وسایل برقی، حرارت اگزوز یا سطوح داغ می‌تواند موجب انفجار و آتش‌سوزی گسترده شود.

فیروزبخت با بیان اینکه بنزین به دلیل نقطه اشتعال بسیار پایین، حدود منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد، به سرعت به بخار تبدیل می‌شود، گفت: این بخارات می‌تواند فضای اطراف را به محیطی بسیار مستعد انفجار تبدیل کند و حتی الکتریسیته ساکن لباس، روشن یا خاموش کردن یک کلید برق، اصطکاک ابزار یا حرارت قطعات داغ موتور برای ایجاد جرقه و وقوع حریق کافی است.

وی تأکید کرد: شهروندان باید از شست‌وشوی قطعات خودرو، موتورسیکلت، ابزارآلات، کف تعمیرگاه و همچنین دست و لباس با بنزین، تینر و نفت خودداری کنند و تحت هیچ شرایطی از این مواد برای تمیزکاری استفاده نکنند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: برای چربی‌زدایی و رسوب‌زدایی موتور و قطعات صنعتی باید صرفاً از شوینده‌های تخصصی پایه آب یا حلال‌های استاندارد و غیرقابل اشتعال استفاده شود تا احتمال بروز حوادث کاهش یابد.

فیروزبخت همچنین بر ضرورت انجام کارهای مرتبط با مواد شوینده و اسپری‌های تمیزکننده در فضای باز یا محیط‌هایی با تهویه مناسب تأکید کرد و گفت: این فعالیت‌ها باید به دور از شعله باز، سیگار، بخاری، اتصالات برقی فرسوده و هرگونه منبع ایجاد جرقه انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تجهیز فضاهای کارگاهی و پارکینگ‌های خانگی به کپسول‌های آتش‌نشانی استاندارد، خاطرنشان کرد: در صورت وقوع حریق ناشی از بنزین، نباید برای خاموش کردن آن آب روی آتش ریخت، زیرا آب می‌تواند موجب گسترش و پخش شدن سوخت مشتعل شود؛ بنابراین رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات مناسب برای اطفای حریق ضروری است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در ادامه به آمار تلفات ناشی از سوختگی در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده در اداره‌کل پزشکی قانونی استان اصفهان، در پنج ماهه نخست سال جاری ۵۶ نفر بر اثر عوارض ناشی از سوختگی جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۳ نفر زن و ۴۳ نفر مرد بوده‌اند.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۶۶ نفر بر اثر سوختگی فوت کرده بودند، کاهش ۱۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

فیروزبخت بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره خطرات مواد قابل اشتعال تأکید کرد و گفت: بسیاری از حوادث ناشی از سوختگی با رعایت اصول ساده ایمنی و پرهیز از استفاده نادرست از مواد فرّار قابل پیشگیری است و شهروندان باید خطرات این مواد را جدی بگیرند.