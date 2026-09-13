اقدام فداکارانه راهدار فارس پس از واژگونی خودرو در محور سروستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس، صبح یکشنبه نشت گازوئیل در سطح آسفالت قوس شاهچراغی محور سروستان، موجب لغزندگی شدید جاده و واژگونی یک خودرو شد؛ شرایطی که ادامه تردد در این محدوده میتوانست خطر سرخوردگی و واژگونی خودروهای عبوری را افزایش دهد.
در این شرایط، یکی از راهداران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس که به همراه دخترش در حال عبور از این محور بود، با مشاهده وضعیت خطرناک مسیر، پیش از رسیدن نیروهای خدماترسان برای ایمنسازی اولیه جاده وارد عمل شد.
این راهدار با استفاده از خاک و شن موجود در حاشیه مسیر و بهصورت دستی، بخش آلوده به گازوئیل را پوشش داد تا با کاهش لغزندگی سطح آسفالت، احتمال سرخوردگی خودروهای عبوری و وقوع حوادث بعدی کاهش یابد.
اقدام پیشگیرانه در دقایق نخست
این اقدام در شرایطی انجام شد که راهدار خارج از زمان و محل خدمت خود و به همراه دخترش در حال تردد از محور بود، اما با مشاهده شرایط خطرناک جاده، با تکیه بر تجربه و شناخت حرفهای خود از وضعیت مسیر، برای کاهش خطر و پیشگیری از حادثه وارد عمل شد.
پس از حضور نیروهای خدماترسان، عملیات پاکسازی و ایمنسازی کامل محدوده انجام شد و شرایط برای تردد ایمن خودروها در محور فراهم شد.
این اقدام بار دیگر اهمیت واکنش سریع و مسئولانه در مواجهه با مخاطرات جادهای را نشان داد؛ چرا که در چنین شرایطی، اطلاعرسانی و ایمنسازی اولیه میتواند از وقوع حوادث ثانویه و خسارات بیشتر جلوگیری کند.
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