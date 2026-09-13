بهگزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه زاده روز یکشنبه با اشاره به اهمیت تاریخی کتیبه قراجهلو اهر گفت: این کتیبه صخرهای در ورودی قلعه یدیاوتاق و در مسیر اهر به مشکینشهر قرار دارد و دارای ۱۰ سطر نوشته اورارتویی است که اطلاعات ارزشمندی از دوره اورارتو و حضور این تمدن در منطقه قرهداغ ارائه میدهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: کتیبه قراجهلو از نظر محتوای تاریخی اهمیت ویژهای دارد، چرا که نخستین سند قطعی از حضور و لشکرکشیهای روسای یکم، پادشاه اورارتو، در شرق دریاچه ارومیه به شمار میرود و میتواند بخشی از خلأ موجود در مطالعات تاریخی مربوط به حضور این پادشاه در منطقه قرهداغ را تکمیل کند.
او افزود: کتیبههای اورارتویی از منابع مهم برای شناخت تاریخ سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی شمالغرب ایران در سده هشتم پیش از میلاد هستند و کتیبه قراجهلو نیز با توجه به محتوای آن، اطلاعات قابل توجهی درباره رویدادهای آن دوره در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
حمزهزاده با اشاره به روند ثبت این اثر اظهار کرد: کتیبه قراجهلو در آخرین جلسه شورای ثبت ملی آثار غیرمنقول کشور بررسی شد و پس از تأیید، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و به این ترتیب شمار کتیبههای اورارتویی ثبت ملیشده در آذربایجانشرقی به پنج اثر رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این اثر تاریخی گفت: کتیبه قراجهلو به دلیل قرار گرفتن در فضای باز طی سالهای طولانی در معرض عوامل جوی و فرسایش قرار گرفته است و ثبت ملی آن، زمینه حفاظت قانونی و برنامهریزی برای اقدامات تخصصی حفاظتی و مرمتی را فراهم میکند.
او خاطرنشان کرد: پیگیریهای لازم برای حفاظت و مرمت این کتیبه انجام شده است و اقدامات حفاظتی با هدف جلوگیری از ادامه فرسایش و صیانت از این سند ارزشمند تاریخی دنبال خواهد شد.
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