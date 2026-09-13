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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

پنجمین کتیبه اورارتویی آذربایجان‌شرقی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

پنجمین کتیبه اورارتویی آذربایجان‌شرقی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید

اهر- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از ثبت کتیبه صخره‌ای قراجه‌لو اهر به‌عنوان پنجمین کتیبه اورارتویی آذربایجان‌شرقی در فهرست آثار ملی خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، احمد حمزه ‌زاده روز یکشنبه با اشاره به اهمیت تاریخی کتیبه قراجه‌لو اهر گفت: این کتیبه صخره‌ای در ورودی قلعه یدی‌اوتاق و در مسیر اهر به مشکین‌شهر قرار دارد و دارای ۱۰ سطر نوشته اورارتویی است که اطلاعات ارزشمندی از دوره اورارتو و حضور این تمدن در منطقه قره‌داغ ارائه می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: کتیبه قراجه‌لو از نظر محتوای تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که نخستین سند قطعی از حضور و لشکرکشی‌های روسای یکم، پادشاه اورارتو، در شرق دریاچه ارومیه به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از خلأ موجود در مطالعات تاریخی مربوط به حضور این پادشاه در منطقه قره‌داغ را تکمیل کند.

او افزود: کتیبه‌های اورارتویی از منابع مهم برای شناخت تاریخ سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی شمال‌غرب ایران در سده هشتم پیش از میلاد هستند و کتیبه قراجه‌لو نیز با توجه به محتوای آن، اطلاعات قابل توجهی درباره رویدادهای آن دوره در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

حمزه‌زاده با اشاره به روند ثبت این اثر اظهار کرد: کتیبه قراجه‌لو در آخرین جلسه شورای ثبت ملی آثار غیرمنقول کشور بررسی شد و پس از تأیید، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و به این ترتیب شمار کتیبه‌های اورارتویی ثبت ملی‌شده در آذربایجان‌شرقی به پنج اثر رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این اثر تاریخی گفت: کتیبه قراجه‌لو به دلیل قرار گرفتن در فضای باز طی سال‌های طولانی در معرض عوامل جوی و فرسایش قرار گرفته است و ثبت ملی آن، زمینه حفاظت قانونی و برنامه‌ریزی برای اقدامات تخصصی حفاظتی و مرمتی را فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای حفاظت و مرمت این کتیبه انجام شده است و اقدامات حفاظتی با هدف جلوگیری از ادامه فرسایش و صیانت از این سند ارزشمند تاریخی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6945970

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