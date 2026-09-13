به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای منطقه ۵ تهران، شبکه توزیع آب محله فلاح و زون مخزن شماره ۱۵ در جنوب‌غرب پایتخت با راه‌اندازی یک ایستگاه فشارشکن ۶۰۰ میلی‌متری به تعادل هیدرولیکی رسید؛ طرحی که با پایدارسازی ۱۴۰ کیلومتر از خطوط انتقال، دسترسی پایدار ۲۲ هزار و ۵۰۰ مشترک این محدوده به آب شرب بافشار یکنواخت را تضمین می‌کند.

پیش از اجرای این پروژه، شبکه توزیع آب در محدوده فلاح به دلیل نبود شیرآلات و اتصالات کنترلی استاندارد، با نوسانات مداوم فشار و افت دبی جریان روبه‌رو بود. از همین رو، مدیریت مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵ تهران، احداث و اتصال یک نقطه کنترلی کلیدی روی خط اصلی ۷۰۰ میلی‌متری را در دستور کار قرار داد. این تأسیسات در ناحیه آذری، خیابان قزوین، ابتدای خیابان قدرت پاکی و در حوضه عملیاتی مخزن شماره ۱۵ مستقر و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

رضا عنایتی امانی، معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵، با تشریح جزئیات فنی این عملیات اظهار کرد: در کنار نصب دستگاه فشارشکن ۶۰۰ میلی‌متری، یک پکیج کامل کنترلی شامل دو دستگاه شیر پروانه‌ای، یک دستگاه صافی صنعتی و یک دستگاه شیر تخلیه خودکار هوا در خط مستقر شد. این مجموعه امکان مدیریت دقیق جریان، قطع و وصل ایمن در زمان تعمیرات، افزایش ضریب نگهداری و تخلیه به‌موقع هوای محبوس در خط لوله را فراهم می‌سازد.

معاون مهندسی و توسعه آبفای منطقه ۵ با اشاره به گستره تحت پوشش این طرح افزود: خطوط متأثر از عملکرد این فشارشکن، حدود ۱۴۰ کیلومتر از شبکه توزیع محله فلاح را در بر می‌گیرد و به طور مستقیم کیفیت آبرسانی به ۲۲ هزار و ۵۰۰ مشترک این منطقه را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، راه‌اندازی این تأسیسات نقشی اساسی در تثبیت تعادل هیدرولیکی مخزن ۱۵ تهران ایفا می‌کند.

عنایتی امانی همچنین با اشاره به موانع فنی در روند اجرای این طرح در محدوده سه‌راه آذری تصریح کرد: عملیات حفاری و آماده‌سازی بستر به دلیل وجود بافت قدیمی تأسیسات زیرسطحی و اتصالات فرسوده شهری، با چالش‌های اجرایی سنگینی روبه‌رو بود که مدیریت آن نیاز به تمهیدات ویژه و هماهنگی‌های فشرده میدانی داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تضمین ایمنی و تاب‌آوری سازه‌ای، تجهیزات جدید درون یک اتاقچه بتنی مسلح استقرار یافته‌اند. همچنین با هدف به حداقل رساندن زمان قطعی یا محدودیت احتمالی آب برای ساکنان منطقه، تمامی اتصالات پیش از آغاز فاز اجرایی در محل پروژه جانمایی و تست فنی شدند. با تکمیل این طرح، نخستین گره کنترلی هوشمند فشار و دبی در محدوده فلاح ایجاد شده و پایداری شبکه آبرسانی منطقه تضمین شد.