به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مالیاتی کشور، مبارزه با فرار مالیاتی را از موضوعات مهم در تأمین منابع عمومی دانست و بر شناسایی دقیق راههای فرار مالیاتی تأکید کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هزینههای عمومی کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و در این مسیر لازم است با فرار مالیاتی بهصورت جدی مقابله شود.
وی بر ضرورت تدوین برنامهای مشخص برای شناسایی روشهای فرار مالیاتی تأکید کرد و افزود: راههای فرار مالیاتی باید بهصورت دقیق شناسایی شود تا امکان جلوگیری از آن فراهم شود.
روانبخش همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده در حوزه مدیریت شهری تأکید کرد و این منابع را فرصتی ارزشمند برای توسعه شهرها دانست.
مالیات بر ارزش افزوده به عمران شهرها کمک میکند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهصورت مستقیم در عمران و آبادانی شهرها هزینه میشود و از این جهت این نوع درآمد مالیاتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به آثار هزینهکرد این منابع در طرحهای شهری افزود: مالیات بر ارزش افزوده میتواند در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری نقش داشته باشد.
روانبخش بر اهمیت هدایت صحیح درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: در کنار تأمین هزینههای عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی، باید زمینه مقابله مؤثر با فرار مالیاتی نیز فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی مسیرهای فرار مالیاتی و جلوگیری از آن نیازمند برنامهای دقیق است تا درآمدهای مالیاتی به شکل مطلوب برای تأمین هزینههای عمومی و اجرای طرحهای مورد نیاز جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
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