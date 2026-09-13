خراسان جنوبی رتبه سوم کشور در توانمندسازی زنان سالمند را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحیدرضا گازرانی ظهر یکشنبه در دومین جلسه شورای سالمندان استان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت سالمندان استان ۹۱ هزار نفر است که ۱۰.۵۶ درصد جمعیت خراسان جنوبی را شامل میشود و استان از نظر شاخص سالمندی در رتبه بیست و دوم کشور قرار دارد.
وی افزود: چهار هزار و ۳۷۶ سالمند تنها، دو هزار و ۲۱۳ سالمند مستمریبگیر، ۱۱ هزار و ۷۸۲ سالمند عضو خانوارهای تحت پوشش و ۶۸۱ سالمند سرپرست خانوار در استان شناسایی شدهاند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای خدماتی استان در حوزه سالمندی گفت: ۱۸ مرکز اقامتی و خدماتی در حوزه سالمندان فعال است که شامل پنج مرکز روزانه، پنج مرکز شبانهروزی، دو مرکز مراقبت در منزل و چهار مرکز ویزیت در منزل میشود.
خراسان جنوبی در جمع برترینهای دبیرخانه سالمندان کشور
وی با اشاره به سند سالمندان کشور و سند استانی سالمندان بیان کرد: سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۹ ابلاغ و سند استانی نیز در سال ۱۴۰۲ تصویب شد و ادارهکل بهزیستی خراسان جنوبی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همواره در رتبههای اول تا سوم کشور در حوزه دبیرخانه سالمندان قرار داشته است.
وی ادامه داد: این موفقیت حاصل تلاش همکاران دبیرخانه سالمندان و همچنین حمایت و راهبری استاندار خراسان جنوبی و همکاری دستگاههای اجرایی استان است.
حرکت از مستمریپردازی به سمت توانمندسازی سالمندان
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به ۱۳ چرخش تحولآفرین در برنامههای بهزیستی کشور گفت: هشت چرخش تحولآفرین به صورت مستقیم در حوزه سالمندی دنبال میشود که هدف آن حرکت از سیاستهای متمرکز به رویکردهای مشارکتجویانه، خانوادهمحور و توانمندساز است.
گازرانی افزود: در این راستا از نمایندگان بنیادهای فرزانگان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در جلسات استفاده شده و مشاوران معلول در فرمانداریها و شهرداریها نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی گفت: اجرای برنامه ملی گفتوگوی سالمندان، استفاده از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، بنیادهای فرزانگان، مدارس، مساجد و کانونهای بازنشستگی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تقویت ارتباط سالمندان با جامعه است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی و هفتگی برای عرضه و فروش محصولات سالمندان، انعقاد تفاهمنامه میان سمنهای فعال در حوزه سالمندی و مرکز تحقیقات سالمندی و ایجاد مرکز تولید و حمایت ویژه از سالمندان از دیگر برنامههای استان است.
وی بیان کرد: در شهرستان سربیشه نیز برای ۱۸ نفر از مددجویان، برنامه ایجاد اشتغال پایدار در حال پیگیری است.
مناسبسازی شهرها با مشارکت سالمندان
وی با اشاره به برنامههای استان برای ایجاد محیط توانمندساز برای سالمندان اظهار کرد: کمیته محیط توانمندساز با مسئولیت ادارهکل راه و شهرسازی به صورت منظم فعال است و ستاد مناسبسازی نیز با حضور استاندار برگزار میشود.
وی افزود: تأکید استاندار بر مناسبسازی برای همه نسلها بوده و این موضوع به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است؛ همچنین طرح «نسلهای به هم» با هدف پیوند میان سالمندان و نوجوانان در مراکز بهزیستی در حال اجرا است.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: شهرستان بشرویه به عنوان شهر دوستدار سالمند اقدامات مؤثری انجام داده و این تجربه مورد استقبال سایر شهرها نیز قرار گرفته است.
گازرانی ادامه داد: در شهرستان قاین نیز مقدمات اجرای طرح شهر دوستدار سالمند انجام شده و طرح تهیهشده برای بررسی و اعمال اصلاحات در اختیار دبیرخانه قرار گرفته است.
رتبه سوم خراسان جنوبی در توانمندسازی زنان سالمند
وی با اشاره به برنامههای پیشگیرانه و اجتماعیمحور در حوزه سالمندی گفت: گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان در قالب اطلس استانی سالمندان هر ۶ ماه یکبار جمعآوری میشود و دستگاههای اجرایی همکاری مناسبی در این زمینه دارند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: استان در طرح توانمندسازی زنان سالمند که با همکاری مؤسسه دکتر اسلامزاده اجرا شد، رتبه سوم کشور را کسب کرد که نشاندهنده ظرفیت و شایستگی خراسان جنوبی در این حوزه است.
وی با اشاره به حرکت بهزیستی به سمت فناوریهای هوشمند گفت: طراحی و ارائه اپلیکیشن خدمات سالمندی توسط یکی از شرکتهای فناور و دانشبنیان استان در حال پیگیری است.
وی افزود: این طرح پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، برای ارائه خدمات هوشمند به سالمندان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت دستگاههای اجرایی و همراهی استانداری، برنامههای پیشبینیشده در حوزه سالمندی با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.
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