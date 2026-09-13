به گزارش مهر، فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که یک گروه تسلیحاتی مستقر در شمال یمن که به احتمال زیاد مرتبط با انصارالله یمن بوده از هوش مصنوعی «کلود» شرکت «آنتروپیک» برای توسعه سامانه‌های هدایت و کنترل موشک و راکت استفاده کرده است.

بر اساس گزارش اطلاعاتی شرکت آنتروپیک، این گروه روی سه برنامه تسلیحاتی کار می‌کرد: یک راکت هدایت‌شونده با رایانه پروازی در سطح سخت‌افزار یک تلفن همراه، یک موشک بالستیک چندمرحله‌ای با برد هدف بیش از ۲ هزار کیلومتر و مجموعه‌ای از موشک‌ها با نام «آر۲۰۰۰» که یکی از گونه‌های آن دارای قابلیت پرواز مافوق صوت بود.

اعضای این گروه از ابزار برنامه‌نویسی «کلود کُد» عملاً به‌عنوان جایگزین بخشی از مهندسان نرم‌افزار استفاده می‌کردند. آنها از این ابزار برای نوشتن نرم‌افزارهای هدایت، ناوبری و کنترل، اتصال سامانه‌های خلبان خودکار به رایانه‌های پروازی، تنظیم پارامترهای کنترلی، شبیه‌سازی پرواز و تحلیل نتایج آزمایش‌ها استفاده کردند.

این افراد چندین نمونه از هوش مصنوعی کلود را به‌طور همزمان به کار می‌گرفتند و برای هر کدام وظیفه‌ای جداگانه تعیین می‌کردند؛ برای مثال، یک نمونه کدنویسی می‌کرد، نمونه‌ای دیگر تحقیق انجام می‌داد و نمونه سوم کد تولیدشده را بررسی می‌کرد.

آنتروپیک اعلام کرد سامانه‌های امنیتی این شرکت بسیاری از درخواست‌های مرتبط با توسعه تسلیحات را مسدود کردند، اما این گروه با پنهان کردن اصل پروژه و تقسیم فعالیت‌های خود میان چندین نشست، توانست بخشی از محدودیت‌ها را دور بزند.

این گروه در نهایت یک راکت هدایت‌شونده را در یمن آزمایش کرد، اما آزمایش ظاهراً شکست خورد. اعضای گروه تنها چند ساعت بعد دوباره به کلود مراجعه کردند تا علت شکست را بررسی و نرم‌افزار مربوطه را اصلاح کنند. با این حال، آنتروپیک می‌گوید شواهدی در اختیار ندارد که نشان دهد این گروه موفق شده یک سامانه تسلیحاتی عملیاتی تولید کند.

آنتروپیک اعلام کرد گروه یمنی پیش از مسدود شدن حساب‌ها، مجموعه‌ای از ابزارهای شبیه‌سازی آفلاین ایجاد کرده بود که برای ادامه فعالیت به کلود یا سایر نرم‌افزارها وابسته نبود.