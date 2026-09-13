به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری ظهر یکشنبه در نشست شورای مدیران قضایی دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و اظهار داشت: در این شرایط همه مسئولان و مردم باید با محوریت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مبانی دینی و قوانین کشور حرکت کنند و هرگونه اقدام یا اظهارنظر مغایر با این اصل، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه دشمنان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف درصدد ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه هستند، افزود: مدیران باید بیش از گذشته هوشیار باشند و با شناخت دقیق شرایط، اجازه ندهند برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان در عرصه‌های مختلف به اهداف خود دست پیدا کند.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به حضور و پایداری مردم در برابر فشارها و توطئه‌ها گفت: مردم ایران در برابر مشکلات و تهدیدها دچار یأس و ناامیدی نشده‌اند و حضور و ایستادگی آنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار و امنیت ملی به شمار می‌رود.

جعفری ادامه داد: مسئولان قضایی استان نیز خود را در کنار مردم می‌دانند و در شرایط مختلف در کنار مردم حضور خواهند داشت؛ چراکه حفظ امنیت، آرامش و انسجام جامعه نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم است.

وی با بیان اینکه تقابل و مواجهه دشمن تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: امروز جبهه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و فرهنگی همزمان فعال هستند و هر یک از این حوزه‌ها نیازمند توجه، برنامه‌ریزی و اقدام متناسب است.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان یکی از عرصه‌های مهم مورد توجه دشمن را حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: در جامعه اسلامی باید نسبت به حفظ ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی توجه جدی وجود داشته باشد و دستگاه‌های مسئول نیز باید وظایف قانونی خود را در این زمینه به درستی انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از زیست عفیفانه در جامعه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در قبال رفتارها و اعمال خلاف قانون و شرع، وظایف خود را در حوزه پیشگیری، اصلاح و در صورت ضرورت برخورد قانونی انجام خواهد داد.

جعفری از دادستان‌های استان خواست در این زمینه با جدیت ورود کنند و افزود: موضوع صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی باید به عنوان یکی از مطالبات عمومی مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌ها ضمن انجام وظایف قانونی خود، از دستگاه‌ها و مراجع مسئول نیز اجرای دقیق تکالیف قانونی را مطالبه کنند.

وی همچنین نسبت به ترک فعل مدیران و مسئولان در انجام وظایف قانونی هشدار داد و گفت: همه ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند و در صورت احراز قصور یا ترک فعل مدیران، دستگاه قضایی حسب مقررات قانونی موضوع را پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر اینکه ترویج فساد و رفتارهای مغایر با قانون و اخلاق عمومی پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون هیچ ملاحظه‌ای وجود نخواهد داشت، اما رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه ابتدا اصلاح رفتار و پیشگیری است.

وی افزود: تذکر، ارشاد و اقدامات ایجابی و فرهنگی در اولویت قرار دارد و باید حداکثر ظرفیت برای اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار تخلف مورد استفاده قرار گیرد؛ با این حال، در مواردی که افرادی با قصد ترویج و اشاعه رفتارهای مجرمانه و فساد اخلاقی در جامعه اقدام کنند، برخورد قانونی در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.

جعفری تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی صرفاً برخورد نیست، بلکه اصلاح رفتار و قانونمند شدن افراد در جامعه است و این رویکرد در دستگاه قضایی استان همواره دنبال شده و تغییری در آن ایجاد نشده است.

وی در ادامه بر رعایت حقوق شهروندی در اجرای اقدامات قانونی تأکید کرد و گفت: تمام اقدامات ایجابی و سلبی باید دقیقاً مطابق قانون و مقررات و با رعایت اخلاق، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد انجام شود و هیچ‌گونه برخورد خارج از چارچوب قانونی، تعدی یا افراط قابل پذیرش نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای مدیران قضایی استان، بررسی روند اجرای برنامه‌های قوه قضائیه را از محورهای مهم این نشست عنوان کرد و گفت: اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه باید به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی کاهش تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، مقابله با اطاله دادرسی، کاهش موجودی شعب، مدیریت اوقات رسیدگی، افزایش اتقان آرا، ساماندهی وضعیت تعرفه عریضه‌نویسان و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این نشست برشمرد.

جعفری خاطرنشان کرد: مدیران قضایی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، اجرای این موارد را دنبال کنند تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات قضایی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش یابد و حقوق مردم با سرعت و دقت بیشتری استیفا شود.