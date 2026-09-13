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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

سفر زائر اولی های استان مازندران به مشهد

سفر زائر اولی های استان مازندران به مشهد

مشهد- ۹۱ نفر از مشتاقان و زائر اولی‌های معلول استان مازندران در قالب کاروانی زیارتی وارد مشهد مقدس شدند.

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کد مطلب 6946008

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