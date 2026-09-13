https://mehrnews.com/x3d3Yh ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ کد مطلب 6946008 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ سفر زائر اولی های استان مازندران به مشهد مشهد- ۹۱ نفر از مشتاقان و زائر اولیهای معلول استان مازندران در قالب کاروانی زیارتی وارد مشهد مقدس شدند. دریافت 24 MB کد مطلب 6946008 کپی شد مطالب مرتبط تشرف بیش از ۹۰ زائر اولی مازندرانی به حرم مطهر امام رضا(ع) حال و هوای زائر اولی های مازندرانی پیش از تشرف به حرم امام رضا(ع) وصال ۸۱ زائر اولی بهزیستی یزد به بارگاه رضوی شوق سفر معنوی ۹۱ نفر از زائر اولی های مازندرانی به مشهدالرضا(ع) زیارت دسته جمعی زائر اولی های یزدی به حرم رضوی دعاهای زائر اولی های مازندرانی قبل از تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) حضور کاروان عاشقی از طبرستان به آستان مقدس حضرت رضا(ع) برچسبها مشهد مازندران حرم امام رضا (ع)
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