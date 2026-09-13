به گزارش خبرگزاری مهر، عمادالدین سخایی در حاشیه دومین نشست هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور در پنل تخصصی با فعالان اقتصادی استان‌های سراسر کشور، با اشاره به برنامه به‌روزرسانی سامانه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی گفت: این اقدام با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تجاری، استفاده مؤثرتر از داده‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فعالیت بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریورماه اجرایی شود.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، وی افزود: در چارچوب این طرح، اطلاعات مورد نیاز سامانه از منابع و دستگاه‌های مختلف دریافت و به شکل خودکار در سامانه اعتبارسنجی به‌روزرسانی می‌شود تا وضعیت اعتبار، سابقه و عملکرد تجاری فعالان اقتصادی با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اطلاعات مالیاتی، گردش حساب، میزان و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سرمایه شرکت، حقوق صاحبان سهام، سابقه فعالیت تجاری و مدت‌زمان بازگشت ارز از جمله شاخص‌ها و داده‌هایی است که در فرآیند اعتبارسنجی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سخایی هدف اصلی از این اقدام را بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و داده‌های موجود برای شناسایی و تفکیک بازرگانان خوش‌حساب و دارای عملکرد مناسب دانست و افزود: این سامانه سازوکارهای دقیق‌تر برای ارزیابی عملکرد فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش گلوگاه‌ها و محدودیت‌های غیرضروری در مسیر تجارت خارجی منجر شود.

او بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت تأکید کرد و گفت: بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تجار، ناشی از تعدد فرآیندها و مقررات و همچنین محدودیت در ارتباط میان سامانه‌های مختلف است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان‌ها نیز موضوعات و چالش‌های مختلف خود در حوزه تجارت خارجی را مطرح کردند.

یکی از محورهای مورد توجه، محدودیت‌های ایجادشده در ارتباط میان سامانه‌های تجاری و بانکی و تأثیر این محدودیت‌ها بر امکان ثبت و پیگیری درخواست‌های صادراتی و وارداتی بود. حاضران بر ضرورت رفع موانع موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سامانه‌های دستگاه‌های متولی تجارت و نظام بانکی تأکید کردند.

همچنین در جریان این نشست، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، حضور داشت و به پرسش‌ها و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ داد.

او در بخش پرسش و پاسخ، موضوعات و مسائل مطرح‌شده از سوی تجار را در حوزه مقررات صادرات و واردات، فرآیندهای تجاری و موانع موجود در مسیر فعالیت بازرگانان را مورد بررسی قرار داد.

گفتنی است، حضور مسئولان حوزه‌های مقررات و سیاست‌گذاری تجارت خارجی در این نشست، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و بررسی راهکارهای اجرایی برای کاهش موانع تجارت فراهم کرد.