به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از پذیرهنویسی صندوقهای انرژیمحور گفت: بر اساس آخرین آمار، میزان تقاضا برای خرید واحدهای صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار انرژی با نماد «هورسان» به حدود پنج تا شش برابر عرضه رسیده است و به نظر میرسد شاهد یک پذیرهنویسی موفق باشیم.
وی در آیین آغاز پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار انرژی با بیان اینکه تمام بازیگران این صندوق از بخش خصوصی و عمدتاً از حوزه بیمه هستند، اظهار کرد: امیدواریم سرمایهگذاری در این صندوق پس از بررسیهای دقیق و جدی ابعاد و ریسکهای مرتبط با اجرای پروژه و بهرهبرداری از نیروگاه انجام شود.
مدیرعامل بورس انرژی افزود: این موضوع قطعاً از نگاه دقیق بازار سرمایه پنهان نمیماند و همین ویژگیها زمینه استقبال سرمایهگذاران از این پذیرهنویسی را فراهم کرده است.
نظیفی با تأکید بر نقش بورس انرژی در توسعه تأمین مالی پروژههای انرژی گفت: بورس انرژی ایران رکن تخصصی بازار سرمایه کشور در حوزه انرژی است و شکلگیری یک فضای اقتصادی سالم در حوزه بازار برق تجدیدپذیر و همچنین برق حرارتی، از اقدامات مهمی است که در این بازار دنبال میشود.
وی ادامه داد: توسعه این فضای اقتصادی سالم و استفاده بیشتر از ظرفیتهای آن میتواند بیشترین منافع را برای همه بازیگران بازار به همراه داشته باشد.
تأمین مالی پروژههای انرژی از مسیر بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به ابزارهای موجود در این بازار اظهار کرد: هرچه ابزارهای مرتبط با حوزه انرژی، از جمله ابزارهای تأمین مالی، عرضه حاملهای انرژی، فرآوردهها و برق تولیدی از مسیر بورس انرژی انجام شود، ریسکها کاهش پیدا میکند و فرآیند بررسی و رسیدگی نیز در یک رکن تخصصی بازار سرمایه انجام خواهد شد.
نظیفی افزود: این موضوع از مزیتهایی برخوردار است که شاید در سایر بورسها و بخشهای بازار سرمایه با چنین اشراف تخصصی امکانپذیر نباشد.
وی با بیان اینکه در کنار معاملات انرژی، ابزارهای مالی مرتبط نیز در حال توسعه هستند، گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای انرژی میتواند مسیر جذب سرمایه برای طرحهای جدید، بهویژه پروژههای نیروگاههای خورشیدی، را هموار کند.
امکان توسعه صندوق هورسان به پروژههای جدید
مدیرعامل بورس انرژی درباره ظرفیت توسعه صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی پایدار انرژی نیز گفت: صندوقهای پروژه پس از شکلگیری میتوانند با اصلاح و تغییر اساسنامه، ظرفیت پذیرش پروژههای دیگر را نیز به سبد سرمایهگذاری خود اضافه کنند.
وی افزود: امیدواریم مجموعه پایدار انرژی بتواند از این نهاد مالی که ایجاد کرده است به عنوان مسیری برای جذب منابع مالی پروژههای بیشتر خورشیدی در کشور استفاده کند؛ چراکه در جریان اجرای این پروژه، دانش و تجربه لازم ایجاد شده و ارتباطات مورد نیاز با بازار سرمایه و فعالان صنعت نیز شکل گرفته است.
نظیفی تأکید کرد: حیف است چنین ابزار مالی و ظرفیتی صرفاً برای یک یا دو پروژه و سایت مورد استفاده قرار گیرد و محدود بماند، بلکه میتوان از تجربه بهدستآمده و ظرفیت ایجادشده برای توسعه پروژههای خورشیدی و تأمین مالی طرحهای جدید در سطح کشور بهره گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد این صندوق بتواند برای سرمایهگذاران خود بازدهی مناسب و مطلوبی به همراه داشته باشد.
ارتباط مستمر بورس انرژی با صنعت
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به ارتباط مستمر این بورس با فعالان صنعت انرژی کشور گفت: ارتباط میان همکاران بورس انرژی و بازیگران اصلی حوزه انرژی به صورت مستمر برقرار است؛ چراکه فعالان این حوزه در بازارهای مختلف بورس انرژی عرضه و معامله میکنند و صنایع نیز به عنوان بخش مهم تقاضا در این بازار حضور دارند.
وی افزود: تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه حداکثر استفاده صورت گیرد تا بازار انرژی بیش از پیش از سازوکارهای شفاف و تخصصی بازار سرمایه بهرهمند شود.
نظیفی همچنین درباره راهاندازی معاملات گواهی صرفهجویی آب در بورس انرژی گفت: این گواهی بهزودی میتواند وارد معاملات بورس انرژی شود، اما تاکنون درخواست رسمی برای پذیرش و عرضه آن به بورس انرژی ارسال نشده است.
وی درباره زمان آغاز معاملات این گواهی اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی برای آغاز معاملات اعلام کرد، چراکه این موضوع به زمان ارسال درخواست به بورس انرژی بستگی دارد و به محض اینکه درخواست مربوط به بورس انرژی برسد، فرآیند پذیرش و عرضه انجام خواهد شد.
مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: سرعت عملیات در بورس انرژی بسیار بالاست و در صورت تکمیل فرآیندهای مربوط، معطلی برای پذیرش و عرضه وجود نخواهد داشت. همانطور که پیشتر نیز اعلام شده، بورس انرژی آمادگی میزبانی معاملات این گواهی را دارد.
نظیفی با بیان اینکه بورس انرژی از سال گذشته پیگیر راهاندازی معاملات گواهی صرفهجویی آب بوده است، گفت: گواهی صرفهجویی آب بر آبهای جاری متمرکز است و آبهایی را شامل میشود که در چارچوب دستورالعمل آبهای نامتعارف قرار نمیگیرند.
وی افزود: این بخش از صنعت آب کشور تاکنون تجربهای در زمینه استفاده از سازوکارهای بازار نداشته و راهاندازی معاملات گواهی صرفهجویی آب، نخستین تجربه در این زمینه خواهد بود؛ از این جهت نیز با سایر گواهیهای صرفهجویی و حتی دیگر بخشهای بازار آب در بورس انرژی تفاوتهایی دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ابراز امیدواری کرد فرآیندهای مربوط هرچه سریعتر انجام شود تا معاملات گواهی صرفهجویی آب در بورس انرژی آغاز شود.
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