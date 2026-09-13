«مجمع نمایندگان ملت مبعوث» خواستار خروج ایران از پیمان NPT شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» در بیانیه‌ای با اشاره به تحولات اخیر و آنچه ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در تأمین حقوق و امنیت ایران خوانده، بر ضرورت تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران نسبت به عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه «مجمع نمایندگان ملت مبعوث» در مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران نسبت به عضویت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT)

ملت شریف و مبعوث شده ایران اسلامی!

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بر پایه موازنه متقابل «تعهد به عدم اشاعه» و «تضمین حقوق و امنیت اعضا» بنا شده است. با این حال، تجربه سالیان اخیر و به‌ویژه تحولات اخیر ثابت کرده است که ساختارهای بین‌المللی مبتنی بر این پیمان، دچار بی‌خاصیتی کامل، تبعیض ساختاری و ناکارآمدی در تأمین حداقل‌های حقوق قانونی کشورمان شده‌اند.

مجمع نمایندگان ملت مبعوث، بر اساس مسوولیت و سوگند یادشده برای صیانت از امنیت ملی، منافع حیاتی و دستاوردهای رهبر شهید انقلاب و دانشمندان هسته ای کشور، دلایل خود را جهت ضرورت و فوریت خروج جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT و تعریف همکاری های علمی، فنی و حقوقی جدید با کشورهای همسو به استحضار ملت ایران می‌رسانیم:

۱. بی‌اثری کنوانسیون در تأمین امنیت تأسیسات هسته‌ای:

مطابق با موازین بین‌المللی و صراحت مفاد مرتبط با NPT و مصوبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأسیسات هسته‌ایِ صلح‌آمیز تحت نظارت، باید از بالاترین سطح حفاظت بین‌المللی و مصونیت در برابر هرگونه تهدید یا حمله نظامی برخوردار باشند. متأسفانه نهادهای متولی نه‌تنها هیچ اقدام بازدارنده‌ای در برابر تهدیدات و حملات علنی دشمن علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام نداده‌اند، بلکه با سکوت و منفعل بودن، عملاً بر این تجاوزات صحه گذارده‌اند.

۲. تجاوز دشمن به زیرساخت‌ها و ترور دانشمندان:

حمله مستقیم و خرابکاری‌های سامان‌یافته توسط دشمن علیه مراکز و زیرساخت‌های هسته‌ای کشور و دو جنگ تحمیلی اخیر، در کنار ترور بزدلانه دانشمندان هسته‌ای و در نهایت تهدیدات مکرر مقامات آمریکایی و صهیونی به حملات هسته ای نسبت به ایران، اسنادی غیرقابل انکار بر این حقیقت است که پذیرش حداکثر نظارت‌ها، کوچک‌ترین امنیتی برای ملت ایران به ارمغان نیاورده و تنها به ابزاری برای شناسایی و هدف‌گیری مولفه‌های قدرت کشور بدل شده است.

۳. محرومیت کامل ایران از مزایای قانونی NPT:

جمهوری اسلامی ایران با وجود اجرای کامل تعهدات و پذیرش بی‌سابقه‌ترین نظارت‌ها، همواره از حقوق تصریح‌شده خود در ماده ۴ پیمان (به‌ویژه بهره‌مندی بدون تبعیض از فناوری صلح‌آمیز و همکاری‌های بین‌المللی) محروم و در عوض، با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی مواجه شده است.

۴. سوءاستفاده ابزاری از نظارت‌های آژانس:

بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه به عنوان ابزاری برای راستی‌آزمایی، بلکه به پوششی برای جاسوسی صنعتی ـ امنیتی و اعمال فشارهای سیاسی مداوم علیه ایران تبدیل شده است که آخرین مورد آن ارجاع بی دلیل پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. ادامه این روند متناقض، خروج از تعهدات یک‌طرفه و زیان بار را به یک الزام عقلانی و راهبردی تبدیل می‌سازد.

ملت عزیز ایران؛

امنیت، اقتدار و عزت ملت ایران خط قرمز غیرقابل معامله ماست.

طبق نص صریح ماده ۱۰ پیمان NPT، «چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی ۳ ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید.»

لذا با استمرار تهدیدات وجودی، تجاوزات علنی به خاک و تأسیسات کشور و ناکارآمدی مطلق ضمانت‌های بین‌المللی، «منافع عالیه و امنیت ملی ایران» در مخاطره جدی و وضعیت فوق العاده قرار گرفته است.

شورای مرکزی "مجمع نمایندگان ملت مبعوث" ضمن هشدار به طرف‌های غربی و نهادهای بین‌المللی و باتوجه به طرحهای ثبت شده نمایندگان برای پیگیری روند قانونی، از هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، فرآیند قانونی خروج کامل جمهوری اسلامی ایران از پیمان NPT و تعریف همکاری های جدید بین المللی با دوستان جمهوری اسلامی ایران را در سریع‌ترین زمان ممکن فعال سازد.

والسلام علینا و علی عباد الله الصالحین

شورای مرکزی مجمع نمایندگان ملت مبعوث

۲۲ شهریور ۱۴۰۵