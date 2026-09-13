اسب بالدار جشنواره فیلم فضای باز به «زیر سایه بلوط» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، آئین اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران شامگاه شنبه ۲۱ شهریور همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سیاوش چراغی‌پور دبیر جشنواره، ضمن قدردانی از تمامی افرادی که در برگزاری این دوره همراه جشنواره بودند، از تلاش عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برای برگزاری این رویداد تشکر کرد.

چراغی‌پور همچنین از حامیان مالی جشنواره قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران در دوره‌های آینده با تجربه‌ای که از این دوره به دست آورده است، باشکوه‌تر و گسترده‌تر برگزار شود.

لاهیجان؛ شهر رویدادها

در ادامه این مراسم، رضا زنده‌دل شهردار لاهیجان، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری این شهر گفت: لاهیجان که به عنوان شهر چای در یونسکو ثبت شده، افتخارات زیادی دارد و تلاش ما این است که خدمات فرهنگی و گردشگری مطلوبی را در اختیار مردم قرار دهیم. در کنار این ظرفیت‌ها، لاهیجان به دلیل برگزاری رویدادهای مختلف، به «شهر رویدادها» نیز شناخته می‌شود و برگزاری جشنواره‌های متعدد فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌هایی است که برای آن تلاش می‌کنیم.

شهردار لاهیجان برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز را یکی از رویدادهای متفاوت هنری این شهر دانست و اظهار کرد: برگزاری این جشنواره از جمله اتفاقات متفاوتی است که برای میزبانی از آن در لاهیجان تلاش می‌کنیم.

زنده‌دل در پایان با اشاره به اهمیت تداوم این رویداد پیشنهاد کرد دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز در لاهیجان مستقر شود.

علیرضا مسچیان فرماندار لاهیجان، برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز را رویدادی ارزشمند و متفاوت توصیف کرد و از مجموعه نهادهایی که در برگزاری این جشنواره نقش داشتند، قدردانی کرد.

مسچیان با اشاره به ویژگی‌های متفاوت این رویداد گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای اتفاقی ارزشمند برای شهر لاهیجان است و می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این شهر کمک کند.

فرماندار لاهیجان در ادامه از استانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تلاش و حمایت‌هایشان برای برگزاری این جشنواره تشکر کرد و نقش همراهی این مجموعه‌ها را در تحقق این رویداد مهم دانست.

وی همچنین با اشاره به حضور فیلمسازان و مهمانان جشنواره در لاهیجان اظهار کرد: حاضران در این رویداد بی‌شک نجابت و مهربانی مردم این شهر را با خود به یادگار خواهند برد و این خاطره در ذهن آنها باقی خواهد ماند؛ اتفاقی که برای ما بسیار ارزشمند است.

مسچیان در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در لاهیجان ادامه پیدا کند و این شهر بتواند همچنان میزبان برنامه‌هایی باشد که علاوه بر اهمیت هنری، زمینه ارتباط و تعامل میان هنرمندان و مخاطبان را فراهم می‌کنند.

معرفی برگزیدگان جشنواره

در ادامه کلیپ معرفی داوران و هیئت انتخاب جشنواره پخش شد و برگزیدگان دومین جشنواره بین المللی فیلم فضای باز ایران به شرح زیر معرفی شدند:

بهترین فیلمبرداری به محمد خمیس آبادی برای فیلم کوتاه «زیر سایه بلوط» اختصاص یافت.

حسین قورچیان برای فیلم کوتاه «فرشته و شکاربان» جایزه بهترین صدا را دریافت کرد.

جایزه گریم به شهرام خلج برای «زیر سایه بلوط» و جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس برای «فرشته و شکاربان» به یاسر میرحمیدی و ملینا باغنده تعلق گرفت.

بهترین بازیگر زن نیز برای فیلم کوتاه «گالیا» به پادینا کیانی از شیراز و لوح تقدیر آن برای ایفای نقش در فیلم کوتاه «بی بی زبیده» به کیمیا خلج از تهران رسید.

بهترین بازیگر مرد این رویداد برای بازی در «اسب سیاه» به میلاد صیادی از مهاباد و لوح تقدیر برای بازی در فیلم «کودکی» به بختیار پنجه ای از تهران تعلق گرفت.

در بخش فیلمنامه با تقدیر از فیلم «سلامون» جایزه این بخش به فیلمنامه «دیدار» (Rekindle)" نوشته عطا مجابی و محصول مشترک ایران - روسیه - هلند تعلق گرفت. لوح تقدیر فیلمنامه نیز به «تایگر (tiger)» از بنگلادش رسید. برای بهترین تدوین لوح تقدیر به فیلم کوتاه «وقتی ببر غرش می‌کند(When the tiger roar)» از چین مالزی و دیپلم افتخار به منوچهر سنایی برای تدوین «بی بی زبیده» اختصاص یافت. عنوان بهترین کارگردانی با اهدای لوح تقدیر به «سلامون» برای کمیل ارجمندی و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به «ماقبل تاریخ» برای آرمین اعتمادی تعلق گرفت.

و در نهایت بهترین فیلم جشنواره که تنها تندیس اسب بالدار این رویداد را به خود اختصاص می‌دهد، «زیر سایه بلوط» شناخته شد و این جایزه به حسین الهیاری تعلق گرفت. جایزه این هنرمند را لیندا کیانی بازیگر سینما و داور جشنواره که در روز تولدش در مراسم حضور داشت، به شیوه‌ای متفاوت اهدا کرد. این تندیس توسط یک اسب سوار از دل جمعیت به میانه میدان آمد و اهدا شد.

جایزه ویژه هیئت داوران دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران نیز برای «اسب سیاه» به رامین محمدیار (مهاباد) و برای «تیتان» به هادی رضایتی چران (تهران) به صورت مشترک اختصاص یافت.

لوح تقدیری به نام دلاور دوستانیان نیز در این رویداد به محمد ناصری راد از شیراز برای فیلم «سرکوهی» اهدا شد و لوح تقدیر دیگری به نام این مستندساز فقید به فیلم کوتاه «امیرعلی» ساخته فاطمه پریدار از آمل تعلق یافت.

۲ لوح تقدیر نگاه ویژه و متفاوت در بخش داستانی به «shoes» ساخته اجمل فیضی از افغانستان و «چولیبولی» ساخته مانا پاک سرشت از رشت اهدا شد. همچنین لوح تقدیر بخش فیلم پویانمایی به فیلم کوتاه «چاوک» ساخته هژیر اسعدی از سنندج، لوح تقدیر بخش فیلم تجربی به «تغییر پذیر» برای محمدرضا بابادی از اهواز رسید و جایزه ویژه دبیر جشنواره به «مرده خور» ساخته البرز پورصیاد از دیلمان تعلق گرفت که این جایزه شامل اندروید باکس توسط پلتفرم هاشور به برگزیده اهدا خواهد شد.

در بخش فیلمنامه نیز جوایز به شرح زیر اهدا شد:

دیپلم افتخار برای فیلمنامه «بی تردید» نوشته نیما تابنده و محمد وهابی از لاهیجان

لوح تقدیر برای فیلمنامه «کوت» نوشته حمید عزیزی و سیما رسولی از تهران

جایزه ویژه دبیر در بخش فیلمنامه برای آرسان صفا و فیلمنامه «لطفا منو بیدار نکنید» از بندرعباس

اختتامیه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران همچنین با نمایش فیلم کوتاه ساخته شده در بوت کمپ این رویداد توسط هنرجویان با منتوری محمد علیزاده، فیلمبرداری نوید زارع و صدابرداری مجید نجاتی و حضور افتخاری سیاوش چراغی پور برای حاضران ادامه یافت.

سعید نجاتی رئیس جشنواره در پایان این مراسم خطاب به همراهانش در برگزاری جشنواره بیان کرد: خداوند به همه تان برکت بدهد که بدون چشمداشت کنار من بودید. من عاشق ایران و سینما هستم. پدرم راضی نبود به سینما ورود کنم و من در رشته خلبانی قبول شده بودم. وقتی سینما آمدم فهمیدم چقدر متفاوت است. فیلم بلند ساختن هم می‌تواند در این مقطع کار مهمی باشد اما وقتی می‌بینم یک ایران کوچک اینجا جمع است، می‌گویم اگر هزار سال هم فیلم بلند نسازم، مهم نیست و این جشنواره مهم‌تر است.