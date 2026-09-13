فقط نیم صدم درصد اراضی کشاورزی کشور به کشت ارگانیک اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران با موضوع تشریح اهداف همایش بین‌المللی توسعه، تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده‌های آن برگزار شد.

مهدی مهدی‌پور، رئیس کارگروه ارگانیک اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اهمیت محصولات ارگانیک، در این نشست گفت: در ۱۸۳ کشور دنیا تولید محصولات ارگانیک در جهان تولید می‌شود. بر اساس آخرین آمار ۲۰۲۴ میلادی بالغ بر ۹۹ میلیون هکتار اراضی دنیا زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارند.

وی با اشاره به گردش مالی ۱۴۵ میلیارد یورو این محصولات، افزود: جایگاه کشور ما در این عرصه با وجود وسعت کشور بسیار پایین است. در کشور ما فقط ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارد و رتبه ایران در بین ۱۸۳ کشور، ۱۴۱ است. در واقع یک صدم درصد اراضی کشاورزی ایران در کشت ارگانیک فعالیت دارد. در حالی که میانگین جهانی و در اتحادیه اروپا ۲۰ درصد است.

وی تصریح کرد: ظرفیت کشور در محصولات سالم و ارگانیک بالاست در محصولاتی مثل گل محمدی، گلاب، گیاهان دارویی، اسانس و....

این مسئول صنفی با صادرات گیاهان دارویی به اتحادیه اروپا افزود: بر اساس آخرین آمار جهانی در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹ هزار تن گیاه دارویی به اتحادیه اروپا صادر شده بود که ایران نقش کمرنگی در این آمار دارد.

مهدی‌پور در پایان تاکید کرد: برای ترغیب کشاورزان به فعالیت در کشت و تولید محصولات ارگانیک نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و با حمایت کارخانجات درست مدیریت شود.