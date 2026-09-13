به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا نایب قهرمان قاره کهن آسیا شود. علی حاجی‌پور و یوجی نیشیدا با کسب ۱۸ پوئن، به صورت مشترک امتیازآورترین بازیکن این دیدار شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۶ پوئن در حمله، ۱۰ امتیاز در دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۱۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال ژاپن نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۱ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.