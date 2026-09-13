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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

والیبال قهرمانی آسیا - ژاپن

درخشش حاجی‌پور مقابل ژاپن؛ آمار فنی شاگردان پیاتزا در فینال

درخشش حاجی‌پور مقابل ژاپن؛ آمار فنی شاگردان پیاتزا در فینال

علی حاجی‌پور و یوجی نیشیدا امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و ژاپن در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در فینال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد تا نایب قهرمان قاره کهن آسیا شود. علی حاجی‌پور و یوجی نیشیدا با کسب ۱۸ پوئن، به صورت مشترک امتیازآورترین بازیکن این دیدار شدند.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۶۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۳۶ پوئن در حمله، ۱۰ امتیاز در دفاع، ۳ پوئن سرویس و ۱۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال ژاپن نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۴۱ امتیاز حمله، ۵ دفاع، ۷ پوئن سرویس و ۲۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.

کد مطلب 6946039
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • ا IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
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      هردو امتیاز آورترین اما این کجا و آن کجا ؟ یکی قهرمان آسیا و مدال طلا و سهمیه المپیک و دیگری هم هیچ
    • مرتض8 IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      تا وقتی چرخ تیم ملی با مرتضی شریفی میچرخه این تیم در مقابل تیم‌های برتر هیچ شانسی نخواهد داشت. هر موقع شعور و آنالیزور مربی متوجه بشه که این بازیکن بدرد تیم ملی نمیخوره اونموقع تازه شروع استارت دوران شکوفایی والیبال هستش.

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