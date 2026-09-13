به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاسمی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها اظهار کرد: دریافت وجه، کمک یا مشارکت مالی از اولیا صرفاً در چارچوب ضوابط قانونی و بهصورت کاملاً اختیاری امکانپذیر است.
وی افزود: هیچ مدرسهای حق ندارد ارائه خدمات آموزشی و پرورشی یا امور مرتبط با تحصیل دانشآموزان را به پرداخت وجه مشروط کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با اشاره به گزارشها و مراجعات درباره مطالبه وجه از والدین دانشآموزان گفت: مدیران مدارس دولتی مکلفند از دریافت هرگونه وجه اجباری خارج از ضوابط قانونی خودداری کنند.
قاسمی ادامه داد: ثبتنام، ادامه تحصیل، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، تحویل کارنامه، مدارک تحصیلی و سایر خدمات قانونی مدرسه نباید به پرداخت وجه یا مشارکت مالی اولیا منوط شود.
مشارکت مالی والدین باید کاملاً اختیاری باشد
وی تصریح کرد: کمکها و مشارکتهای مالی والدین در مواردی که قانون و مقررات اجازه داده است، باید صرفاً با ماهیت اختیاری و بدون اعمال هرگونه فشار مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود.
قاسمی افزود: تعیین مبلغ اجباری تحت عناوینی همچون «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «تعمیرات»، «تجهیزات» و عناوین مشابه، چنانچه خارج از چارچوب مقررات و همراه با اجبار یا ایجاد محدودیت برای دانشآموز و خانواده باشد، قابل قبول نیست.
هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مسائل مالی محدود شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه مسائل مالی نباید به عاملی برای ایجاد محدودیت در دسترسی دانشآموزان به خدمات قانونی آموزشی و پرورشی تبدیل شود، بیان کرد: هیچ خانوادهای نباید برای ثبتنام، ادامه تحصیل یا دریافت خدمات قانونی مدرسه، ناچار به پرداخت وجهی شود که قانوناً تکلیفی برای آن تعیین نشده است.
وی ادامه داد: صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها، جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرقانونی و نظارت بر حسن اجرای مقررات، از جمله موضوعات مرتبط با حقوق عامه است و دستگاه قضایی در صورت مشاهده یا احراز تخلف، حسب مورد و در چارچوب قانون ورود خواهد کرد.
تأکید بر شفافیت مالی مدارس
قاسمی همچنین بر ضرورت شفافیت در دریافت و هزینهکرد وجوه مدارس تأکید کرد و گفت: وجوهی که دریافت آنها طبق مقررات مجاز است باید صرفاً از مسیرهای قانونی دریافت شود و درآمدها و هزینهکرد مدارس نیز مطابق ضوابط، ثبت، مستندسازی و قابل نظارت باشد.
وی افزود: آموزشوپرورش موظف است با نظارت مستمر بر عملکرد مدارس، از بروز چنین مواردی پیشگیری کرده و در صورت مشاهده تخلف، ضمن جلوگیری از استمرار آن، موضوع را در مهلت مقرر و همراه با مستندات لازم به مراجع ذیصلاح اعلام کند.
هشدار قضایی به مدیران مدارس
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در پایان هشدار داد: مدیران و مسئولان مدارس باید از هرگونه اقدام یا مطالبهای که شائبه اجبار مالی برای خانوادهها ایجاد میکند، پرهیز کنند؛ چراکه در صورت وصول گزارش، بررسی موضوع و احراز تخلف، اقدامات قانونی متناسب با موضوع انجام خواهد شد.
قاسمی از والدین دانشآموزان نیز خواست در صورت مواجهه با مطالبه وجه اجباری، تعیین مبالغ خارج از ضوابط یا مشروط شدن خدمات قانونی مدرسه به پرداخت وجه، موضوع را از طریق مجاری قانونی به آموزشوپرورش و مراجع قضایی اعلام کنند تا موضوع مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
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