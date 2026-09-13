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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

تأکید آموزش و پرورش استان سمنان بر بازگشایی مدارس و آموزش حضوری

تأکید آموزش و پرورش استان سمنان بر بازگشایی مدارس و آموزش حضوری

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اهمیت تداوم آموزش حضوری، گفت: حتی در شرایط دشوار نیز نباید اجازه داد چراغ مدرسه خاموش شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر یکشنبه در دیدار با رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، با اشاره به اهمیت همراهی ائمه جمعه با مجموعه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: تعامل با دلسوزان تعلیم و تربیت، پذیرش صادقانه آسیب‌ها و تلاش برای رفع کاستی‌ها از رویکردهای آموزش و پرورش استان در سال‌های اخیر بوده است.

وی با اشاره به برنامه‌ ریزی‌ های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی، ادامه داد: مدرسه یکی از مهم‌ترین ارکان پویایی جامعه است و حتی در شرایط دشوار نیز نباید اجازه داد چراغ مدرسه خاموش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: حضور مدرسه در دورترین مناطق، نشانه حضور نظام و عاملی برای امید آفرینی در میان ظمردم است و بر همین اساس، بازگشایی مدارس و تداوم فعالیت حضوری آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

شریفی با اشاره به تجربه سال گذشته و شرایط ناشی از شیوع آنفلوآنزا، تاکید کرد: آموزش و پرورش تلاش کرد مدارس تا حد امکان تعطیل نشوند و امتحانات نهایی نیز به‌صورت حضوری برگزار شد؛ امسال نیز تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و حضور دانش‌آموزان در مدارس پیش‌بینی شده است.

وی نقش خانواده‌ها را در آغاز مطلوب سال تحصیلی مهم دانست و بیان کرد: تبیین اهمیت مدرسه و نقش حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس می‌تواند زمینه تقویت همراهی خانواده‌ها و شکل‌گیری شروعی آرام برای سال تحصیلی جدید را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر توجه به مسائل فرهنگی و روانی دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: رعایت چارچوب‌های فرهنگی و تربیتی، توجه به زیست عفیفانه و ایجاد فضای آرام و بانشاط در روزهای ابتدایی مهر ضروری است.

شریفی تاکید داشت: دانش‌آموزان در ماه‌های گذشته تحت تأثیر شرایط اجتماعی و آموزش‌های غیرحضوری، فشارهای روانی مختلفی را تجربه کرده‌اند و لازم است محیط مدرسه در آغاز سال تحصیلی، فضایی آرام، امن و بانشاط برای آنان فراهم کند.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار ائمه جمعه در جامعه، خاطرنشان کرد: در صورت صلاحدید شورای سیاست‌گذاری، موضوع اهمیت بازگشایی مدارس و همراهی خانواده‌ها در خطبه‌های نماز جمعه آخرین جمعه شهریورماه مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: ائمه جمعه می‌توانند با تبیین اهمیت مدرسه و ضرورت حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، به همراه‌سازی جامعه و تقویت گفتمان اهمیت آموزش حضوری کمک کنند.

کد مطلب 6946043

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