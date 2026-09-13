تأکید آموزش و پرورش استان سمنان بر بازگشایی مدارس و آموزش حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر یکشنبه در دیدار با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، با اشاره به اهمیت همراهی ائمه جمعه با مجموعه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: تعامل با دلسوزان تعلیم و تربیت، پذیرش صادقانه آسیبها و تلاش برای رفع کاستیها از رویکردهای آموزش و پرورش استان در سالهای اخیر بوده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجامشده برای آغاز سال تحصیلی، ادامه داد: مدرسه یکی از مهمترین ارکان پویایی جامعه است و حتی در شرایط دشوار نیز نباید اجازه داد چراغ مدرسه خاموش شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: حضور مدرسه در دورترین مناطق، نشانه حضور نظام و عاملی برای امید آفرینی در میان ظمردم است و بر همین اساس، بازگشایی مدارس و تداوم فعالیت حضوری آنها از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
شریفی با اشاره به تجربه سال گذشته و شرایط ناشی از شیوع آنفلوآنزا، تاکید کرد: آموزش و پرورش تلاش کرد مدارس تا حد امکان تعطیل نشوند و امتحانات نهایی نیز بهصورت حضوری برگزار شد؛ امسال نیز تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی و حضور دانشآموزان در مدارس پیشبینی شده است.
وی نقش خانوادهها را در آغاز مطلوب سال تحصیلی مهم دانست و بیان کرد: تبیین اهمیت مدرسه و نقش حضور دانشآموزان در کلاسهای درس میتواند زمینه تقویت همراهی خانوادهها و شکلگیری شروعی آرام برای سال تحصیلی جدید را فراهم کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین بر توجه به مسائل فرهنگی و روانی دانشآموزان تأکید کرد و افزود: رعایت چارچوبهای فرهنگی و تربیتی، توجه به زیست عفیفانه و ایجاد فضای آرام و بانشاط در روزهای ابتدایی مهر ضروری است.
شریفی تاکید داشت: دانشآموزان در ماههای گذشته تحت تأثیر شرایط اجتماعی و آموزشهای غیرحضوری، فشارهای روانی مختلفی را تجربه کردهاند و لازم است محیط مدرسه در آغاز سال تحصیلی، فضایی آرام، امن و بانشاط برای آنان فراهم کند.
وی با اشاره به جایگاه اثرگذار ائمه جمعه در جامعه، خاطرنشان کرد: در صورت صلاحدید شورای سیاستگذاری، موضوع اهمیت بازگشایی مدارس و همراهی خانوادهها در خطبههای نماز جمعه آخرین جمعه شهریورماه مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: ائمه جمعه میتوانند با تبیین اهمیت مدرسه و ضرورت حضور دانشآموزان در کلاسهای درس، به همراهسازی جامعه و تقویت گفتمان اهمیت آموزش حضوری کمک کنند.
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