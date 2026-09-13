به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع مدیران سازمان های صنعتی وزارت دفاع با اشاره به تهدیدات تکراری دشمن و سخنپراکنی برخی مقامات آمریکایی اظهار کرد: برخی مقامات آمریکایی تصور میکنند با تکرار تهدیدات میتوانند اراده ما را تغییر دهند یا جمهوری اسلامی ایران را مرعوب کنند، اما سخت در اشتباهند.
وی افزود: دلیل پافشاری دشمن بر تهدیدات گذشته، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانهای از فلج شدن دستگاه اطلاعاتی و تحلیلی و در نهایت زایل شدن قدرت عقلانیت آنان است؛ چراکه اگر دستگاه اطلاعاتی و تحلیلی یک مجموعه بتواند واقعیتهای میدان را بهدرستی ببیند و تحلیل کند، نمیتواند همچنان بر گزارهها و تهدیداتی اصرار داشته باشد که بارها نادرستی آنها به اثبات رسیده است.
سردار سرتیپ ابنالرضا تصریح کرد: دشمن باید این واقعیت بسیار ساده و روشن را بفهمد که با ایران نباید با تهدید صحبت کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه محاسباتی ما هیچ ارزشی برای تهدیدات آنان قائل نیست و اساساً این تهدیدات از نظر ما ارزش عملیاتی ندارد و بیشتر یک پیام سیاسی یا بیانیه سیاسی است تا پیامی که پشت آن قابلیت واقعی نظامی وجود داشته باشد.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به تحولات منطقه و نتایج سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: تحولات و واقعیاتی که امروز در منطقه شاهد آن هستیم، نتیجه سیاستهای غلط و برآوردهای اشتباه آنان است. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه برای کشورهای همسایه و ملتهای منطقه تهدید نبوده و نخواهد بود و با حکمت و خردمندی همواره تلاش کرده است میان دوستان و دشمنان تفکیک قائل شود و این رویکرد منطقی را هم در عمل و هم در موقعیت های مختلف بهصراحت بیان و منتقل کرده است.
وی ادامه داد: با اطمینان بسیار بالایی میگویم اگر امروز جنگ دیگری شکل بگیرد، جمهوری اسلامی ایران از نظر فناورانه بسیار قدرتمند تر و پیشرفتهتر از جنگهای قبلی عمل خواهد کرد. کسانی که تلاش میکنند استمرار فعالیت های فناورانه و خطوط تولید و کارخانههای تسلیحاتی کشور را صرفاً یک روایت یا تیتر رسانهای جلوه دهند در میدان به خوبی توان نیروهای مسلح ما را دیدند انچه بعضا به نمایش گذاشته می شود بخش کوچک از توانمندی واقعی و ظرفیتهای موجود در صنعت دفاعی کشور است و این مسیر همچنان با قدرت ادامه دارد.
سردار سرتیپ ابنالرضا تأکید کرد: امروز ایران قویتر ، متحد تر و بیدار تر از هر دوره تاریخی خودش است افزود : توانمندیهای دفاعی و فناورانه کشورهای نیز متناسب با تجربهها و آموختههای حاصل از میدان، مسیر پیشرفت و ارتقا را طی کرده است.
وی با اشاره به هماهنگی میان سطوح مختلف کشور گفت: امروز هماهنگی کاملی میان سطوح مختلف کشور وجود دارد و این هماهنگی بیسابقه و کمنظیر، در فرآیند تصمیمگیریها نیز وجود دارد و کشور با انسجام و هماهنگی کامل، بی وقفه و پر شتاب و بانشاط در حال حرکت است.
سردار سرتیپ ابنالرضا خاطرنشان کرد: آمادگی کامل برای مقابله با تهدیدات وجود دارد و این آمادگی کاملاً از جنس توانمندیها و راهبردهای مستقل خودمان است؛ جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و دفاع از منافع خود، متکی به اراده، توانمندی و ظرفیتهای بومی خود است.
نظر شما