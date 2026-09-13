بازگشایی شلمچه و چذابه؛ راه زائران عتبات باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، پس از توقف موقت تردد در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، سازمان حج و زیارت با پیش‌بینی مسیرهای جایگزین، تمهیدات لازم را برای تداوم جابه‌جایی زائران عتبات عالیات به کار گرفت و بخشی از جابه‌جایی‌ها از طریق مرزهای مهران و خسروی انجام شد.

همچنین اعزام‌های هوایی زائران از طریق فرودگاه‌های نجف و بغداد بدون توقف ادامه یافت و روند اعزام‌ها در این بخش نیز طبق برنامه دنبال شد. در ادامه، با پیگیری و رایزنی مسئولان ذی‌ربط در دو کشور، پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه بازگشایی شد و مسیر تردد زائران از این دو پایانه بار دیگر برقرار شد.

محمد امین یاقوت مدیر حج و زیارت استان خوزستان که در پایانه مرزی شلمچه حضور دارد، با اعلام این خبر گفت: پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ظهر امروز بازگشایی شدند و در حال حاضر تردد زائران از این دو مرز به‌صورت روان در جریان است. بر این اساس، زائران عتبات عالیات می‌توانند مطابق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، از مسیرهای زمینی و هوایی برای انجام سفر خود استفاده کنند.

گفتنی است متقاضیان سفر به عتبات عالیات می‌توانند برای اطلاع از ظرفیت‌های موجود و انتخاب کاروان، به سامانه جامع عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir مراجعه کرده و ضمن مشاهده اطلاعات کاروان‌ها و خدمات ارائه‌شده، نسبت به انتخاب کاروان مورد نظر خود اقدام کنند.