اختلال در خط لوله نفت عربستان چه تاثیری بر عرضه جهانی دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عربستان سعودی در صورت راه‌اندازی‌نشدن خط لوله اصلی انتقال نفت به دریای سرخ طی چند روز آینده، ذخایر نفت قابل صادرات خود را از دست خواهد داد؛ وضعیتی که به گفته خریداران و معامله‌گران نفت، می‌تواند تا ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را از بازار خارج کند.

خط لوله شرق به غرب عربستان که روز جمعه در پی حملات پهپادی متوقف شد، روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کرد و طی شش ماه گذشته به عربستان کمک کرده بود تا از پیامدهای اختلال در تنگه هرمز و کاهش صادرات کشورهای منطقه در امان بماند.

ریاض تاکنون جزئیات کاملی درباره میزان خسارت و زمان تعمیر خط لوله اعلام نکرده است. منابع مطلع به رویترز گفته‌اند تعمیرات ممکن است پنج تا شش هفته طول بکشد، هرچند یک منبع دیگر احتمال داده است بخشی از انتقال نفت پیش از تکمیل تعمیرات از سر گرفته شود.

سه منبع صنعتی اعلام کردند پایانه ینبع تنها برای ۵ تا ۷ روز صادرات نفت ذخیره دارد. عربستان همچنین مقادیری نفت در بنادر عین‌السخنه در دریای سرخ و سیدی کریر در مدیترانه ذخیره کرده است، اما این ذخایر نیز در نهایت بدون ازسرگیری فعالیت خط لوله به پایان خواهند رسید.

ظرفیت ذخیره‌سازی ینبع حدود ۳۵ میلیون بشکه برآورد می‌شود و ظرفیت ذخیره‌سازی عین‌السخنه و سیدی کریر نیز به‌ترتیب حدود ۱۸ و ۲۰ میلیون بشکه است.

عرضه نفت عربستان در ماه اوت به دلیل کاهش انتقال نفت از مسیر تنگه هرمز و دریای سرخ به پایین‌ترین سطح در بیش از سه دهه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی نیز اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در سال جاری ممکن است ۵.۷ میلیون بشکه در روز، معادل حدود ۶ درصد، کاهش یابد.

پیش از آغاز جنگ، خاورمیانه روزانه حدود ۲۲ میلیون بشکه نفت عرضه می‌کرد، اما اکنون جریان نفت از تنگه هرمز به حدود ۶ تا ۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. عربستان نیز به اوپک اعلام کرده تولید نفت این کشور در ماه اوت به ۶.۲ میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که این رقم در فوریه و پیش از آغاز جنگ ۱۰.۹ میلیون بشکه بود.