به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل الهیاری روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: صنعت طیور مرند با برخورداری از ۱۰۸ واحد مرغداری گوشتی و تخم‌گذار و همچنین واحدهای تخصصی مرغ مادر و پرورش پولت، یکی از بخش‌های مهم تولیدات دامی شهرستان به شمار می‌رود.

وی با تشریح ظرفیت‌های صنعت طیور شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۸ واحد مرغداری گوشتی با مجموع ظرفیت اسمی ۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۸۰۰ قطعه و ۳۸ واحد مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت اسمی ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار قطعه در شهرستان مرند فعالیت دارند.

الهیاری افزود: در بخش تکثیر و پرورش نیز ۲ واحد مرغ مادر تخم‌گذار، ۶ واحد مرغ مادر گوشتی و یک واحد تخصصی پرورش پولت در شهرستان وجود دارد که نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید طیور و تأمین نیاز واحدهای تولیدی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به میزان تولید محصولات طیور در مرند گفت: واحدهای پرورش طیور شهرستان سالانه حدود ۱۸ هزار تن گوشت مرغ و ۲۱ هزار تن تخم‌مرغ تولید می‌کنند؛ بنابراین مجموع تولید سالانه این دو محصول پروتئینی در مرند به حدود ۳۹ هزار تن می‌رسد.

الهیاری ادامه داد: واحدهای مرغ مادر شهرستان نیز سالانه حدود ۳۵ میلیون عدد تخم‌مرغ نطفه‌دار تولید می‌کنند. وجود واحدهای مرغ مادر گوشتی و تخم‌گذار، در کنار مرغداری‌های گوشتی، تخم‌گذار و واحد پرورش پولت، ظرفیت مناسبی برای توسعه زنجیره صنعت طیور در شهرستان ایجاد کرده است.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند درباره وضعیت جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی بیان کرد: به‌طور متوسط در هر دوره حدود ۷۳۰ هزار قطعه جوجه گوشتی در مرغداری‌های شهرستان پرورش داده می‌شود و طول هر دوره پرورش، با توجه به شرایط گله و وزن موردنیاز بازار، به‌طور میانگین بین ۴۵ تا ۵۰ روز است.

الهیاری متوسط وزن زنده مرغ در زمان عرضه را حدود ۲ کیلوگرم و ۸۰۰ گرم اعلام کرد و افزود: متوسط ضریب تبدیل خوراک در واحدهای مرغداری شهرستان بین ۱.۶ تا ۱.۷ است؛ به این معنا که برای تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده، به‌طور متوسط بین ۱.۶ تا ۱.۷ کیلوگرم خوراک مصرف می‌شود. همچنین میانگین تلفات دوره پرورش در واحدهای شهرستان حدود ۵ درصد گزارش شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند، افزایش قیمت تمام‌شده نهاده‌های موردنیاز واحدهای مرغداری را یکی از چالش‌های اصلی این بخش دانست و تصریح کرد: خوراک، بخش عمده‌ای از هزینه تولید در مرغداری‌ها را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت نهاده‌ها، نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.

وی اضافه کرد: تأمین نقدینگی لازم برای خرید جوجه یک‌روزه، نهاده‌های دامی، دارو، واکسن، انرژی و سایر هزینه‌های جاری، از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت طیور شهرستان است و تداوم تولید در این واحدها نیازمند پیش‌بینی تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با ظرفیت و هزینه واقعی تولید است.

الهیاری درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع نهاده‌های موردنیاز مرغداران از طریق سامانه بازارگاه، فراهم‌کردن امکان خرید اعتباری نهاده با استفاده از ظرفیت سامانه پالیز و خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان، از جمله اقداماتی است که برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و کمک به تعادل بازار انجام می‌شود.

وی خرید مرغ مازاد را یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از تولید دانست و افزود: در مقاطعی که عرضه از تقاضای بازار پیشی می‌گیرد و قیمت فروش کاهش می‌یابد، ورود شرکت پشتیبانی امور دام و خرید محصول مازاد می‌تواند از زیان بیشتر مرغداران جلوگیری کرده و به حفظ استمرار جوجه‌ریزی و تولید کمک کند.

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند در پایان تأکید کرد: پایداری تولید در صنعت طیور به تأمین به‌موقع و مناسب نهاده‌ها، دسترسی واحدها به تسهیلات سرمایه در گردش، متعادل‌بودن قیمت محصول نهایی و استمرار حمایت‌های تنظیم‌بازاری وابسته است. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای پرورش طیور را در دستور کار دارد.

الهیاری در پایان گفت: شهرستان مرند با تولید ۱۸ درصد از تخم‌مرغ آذربایجان شرقی، رتبه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داده است و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، زمینه تثبیت این جایگاه و توسعه پایدار صنعت طیور شهرستان را فراهم خواهد کرد.