بهار اقتصادی خراسان جنوبی باجهش اعتبارات و احیای واحدهای راکد رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در شورای سالمندان خراسان جنوبی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه احیای واحدهای راکد رتبه اول کشور، در شاخصهای اقتصادی رتبه دوم و در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق تعاون رتبههای برتر کشور را کسب کردهایم.
وی افزود: خراسان جنوبی در حوزههای آموزش و پرورش، بهزیستی، نهضت ملی مسکن و جذب اعتبارات نیز در جمع استانهای برتر کشور قرار گرفته است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد اعتبارات استان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات ملی و استانی خراسان جنوبی حدود ۲.۹ همت بود، اما اکنون این رقم به حدود ۱۲ همت رسیده و چند برابر شده است.
سالمندان بیش از حمایت مالی به همراهی نیاز دارند
هاشمی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد روحی و اجتماعی سالمندی گفت: برخی سالمندان لزوماً نیازمند حمایت مالی نیستند، بلکه بیش از هر چیز به حمایت روحی و اجتماعی نیاز دارند.
وی افزود: تنهایی میتواند زمینهساز افسردگی و بروز بیماریهای دیگر شود، بنابراین باید برای حضور سالمندان در جامعه و ایجاد نشاط و ارتباط اجتماعی آنان برنامهریزی کنیم.
استاندار خراسان جنوبی اجرای طرح «گفتوگوی مهر» را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این طرح میتواند در کاهش احساس تنهایی سالمندان و تقویت ارتباطات اجتماعی آنان مؤثر باشد.
معلولان نباید برای دریافت خدمات منتظر کمک دیگران باشند
هاشمی با تأکید بر ضرورت مناسبسازی محیط شهری و دستگاههای خدماترسان برای افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: فرد دارای معلولیت نباید هنگام مراجعه به بانک منتظر بماند تا چند نفر برای جابهجایی ویلچر او کمک کنند یا برای دریافت خدمات بانکی نیازمند کمک دیگران باشد.
وی ادامه داد: معلول نیز یک شهروند است و باید خدمات عمومی به شکل مناسب در اختیار او قرار گیرد؛ این موضوع باید به طور جدی در دستور کار دستگاهها باشد.
خانوادههای دارای فرزند اوتیسم نیازمند حمایت جدی هستند
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شرایط خانوادههای دارای فرزند اوتیسم گفت: اوتیسم شرایط خاصی است و نگهداری و حمایت از این کودکان برای خانوادهها دشواریهای زیادی دارد.
هاشمی افزود: باید برای خانوادههای دارای فرزند اوتیسم فضای مناسب حمایتی فراهم شود و هر کمکی که از دست استان برمیآید برای کاهش مشکلات این خانوادهها انجام خواهد شد.
تأمین زمین مسکن مددجویان بهزیستی
وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از مددجویان بهزیستی در حوزه مسکن گفت: زمین مورد نیاز برای مسکن مددجویان را تأمین کردهایم و در صورت نیاز مجدد نیز آمادگی داریم زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.
استاندار خراسان جنوبی درباره حمایت از شیرخوارگاه استان نیز گفت: در این حوزه انتظار ویژهای از سازمان بهزیستی کشور داریم و استان نیز برای رفع نیازهای این مجموعه همکاری خواهد کرد.
تحقق تعهدات سفرهای قبلی رئیس بهزیستی
هاشمی با قدردانی از حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در استان اظهار کرد: در سفر قبلی رئیس سازمان بهزیستی کشور حدود ۳۰ میلیارد تومان قول مساعد داده شد که این تعهدات به طور کامل محقق شد.
وی افزود: امیدواریم تعهدات این سفر نیز به طور کامل محقق شود و شاهد تحول خوبی در حوزه بهزیستی خراسان جنوبی باشیم.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از پیگیریهای رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل بهزیستی استان قدردانی کرد و گفت: مدیرکل بهزیستی استان همواره پای کار بوده و در مواردی که موضوعی را مطرح کردهایم، پیگیری لازم را انجام داده و به نتیجه رسانده است.
رشد اعتبارات و اجرای پروژههای عمرانی
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات سفر رئیسجمهور به استان گفت: از ۱۵ همت اعتبارات عمرانی مصوب برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۳ درصد تعهدات محقق شده و منابع نقدی به استان تزریق شده است.
وی با اشاره به پروژه راهآهن خراسان جنوبی افزود: پروژه راهآهن که در دولت شهید رئیسی آغاز شد، اکنون با جدیت در حال اجراست و در شرایط جنگی نیز منابع قابل توجهی برای ادامه این پروژه اختصاص یافته است.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: از زمان حضور دکتر حسینی در سازمان بهزیستی کشور، اقدامات این مجموعه با برنامه، ایده و نگاه جدید دنبال شده و اتفاقات خوبی در حوزه بهزیستی رقم خورده است.
نظر شما