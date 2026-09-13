به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر یکشنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان بوشهر اظهار کرد: با وجود افزایش امکانات و تجهیزات اطلاع‌رسانی، همچنان فاصله معناداری با اطلاع‌رسانی مؤثر، تبیین افکار عمومی، آگاه‌سازی و رفع ابهام داریم و این فاصله باید کاهش یابد.

وی با اشاره به آمادگی رسانه‌ها برای انعکاس اخبار افزود: گاهی مدیران دستگاه‌های اجرایی از مصاحبه و اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند، در حالی که رسانه‌ها و خبرنگاران برای دریافت و انعکاس اخبار آمادگی دارند و نباید میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها فاصله‌ای وجود داشته باشد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر تصریح کرد: گاهی برخی اطلاعات با این تصور که انتشار آنها ممکن است موجب نگرانی افکار عمومی شود، از مردم پنهان می‌ماند؛ در حالی که مردم در جنگ‌های اخیر بالاترین سطح نگرانی را تجربه کرده‌اند و بیان مسائل با تدبیر، منطق کارشناسی و ادبیات مناسب، نه‌تنها موجب نگرانی نمی‌شود بلکه می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

ضرورت مدیریت پیامدهای افزایش شهریه مدارس

جهانیان با اشاره به جابه‌جایی تعدادی از دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی به دولتی اظهار کرد: افزایش شهریه مدارس غیردولتی همزمان با کاهش درآمد شهروندان، موجب تغییر اولویت‌های خانواده‌ها در حوزه آموزش شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش باید با همکاری اولیا و مدارس غیردولتی، راهکارهایی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه، تقسیط شهریه، افزایش مشارکت‌ها و سایر مداخلات حمایتی را دنبال کند تا فشار مالی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر ادامه داد: هدف باید این باشد که از افزایش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های مدارس دولتی جلوگیری شود؛ چراکه افزایش تراکم می‌تواند کیفیت آموزش را تحت تأثیر قرار دهد.

اصلاح نرخ سوم بنزین نیازمند تبیین عمومی است

جهانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اصلاح نرخ سوم بنزین بیان کرد: کشور روزانه با حدود ۲۰ میلیون لیتر فاصله میان میزان تأمین و مصرف بنزین مواجه بوده که این کسری از طریق واردات جبران می‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع اصلاح قیمت سوخت و نرخ سوم بنزین موضوعی جدید نیست، گفت: ضرورت اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های مرتبط با سوخت باید برای مردم به شکل شفاف تبیین شود و در کنار سیاست‌های قیمتی، برنامه‌های غیرقیمتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

جهانیان بهینه‌سازی تولید خودرو، توسعه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی و توسعه حمل‌ونقل عمومی را از جمله این اقدامات عنوان کرد و افزود: در کنار همه این موارد، اصلاح الگوی مصرف و استفاده درست شهروندان از سوخت نیز باید برای افکار عمومی تبیین شود.

ساماندهی شناورهای سبک در بوشهر

معاون سیاسی استاندار بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت شناورهای استان اظهار کرد: شناورهای سبک از مصرف‌کنندگان بنزین هستند و در این زمینه نیازمند ساماندهی دقیق‌تر هستیم.

وی افزود: برخی شناورها فاقد مجوز صیادی یا تفریحی هستند اما همچنان دریاروی می‌کنند که این مسئله می‌تواند به تخلف و استفاده از سوخت خارج از شبکه منجر شود.

جهانیان از تدوین برنامه‌هایی برای ساماندهی این شناورها خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در حال تدوین و طی مراحل اخذ مجوز از سازمان‌های ملی است.

تأکید بر تقویت ارتباط مدیران با رسانه‌ها

وی در پایان با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس و برگزاری دویستمین شب اجتماعات مردمی، خواستار همراهی دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان برای انعکاس مناسب این رویدادها شد.

جهانیان همچنین بر برگزاری نشست‌های خبری مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و به‌روزرسانی تقویم جلسات اطلاع‌رسانی از سوی روابط عمومی استانداری بوشهر تأکید کرد.