به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی عصر یکشنبه در آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار شد، بیان کرد: دانشجویان، استادان و کارکنان فعال در حوزه قرآن به عنوان «سفیران قرآنی» دانشگاه‌ها هستند.

وی با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها در تحولات اجتماعی، فرهنگی و تربیتی اظهار کرد: دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از مفاهیم ارزشمند قرآن، الگویی برای جامعه باشد و فعالان قرآنی باید زمینه گسترش این مفاهیم را در میان دانشجویان و دانشگاهیان فراهم کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه قرآن کریم مسیر زندگی انسان را تبیین کرده است، ادامه داد: مفاهیمی همچون مهربانی، مدارا، تکریم انسان‌ها، عدالت و دوری از ظلم باید در فضای دانشگاه و جامعه مورد توجه و ترویج قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به مشارکت ۶۷ هزار نفر در سی‌امین جشنواره قرآن و عترت یادآور شد: اگر هر یک از این افراد تنها با هفت نفر از دانشجویان و دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و حلقه‌های مطالعه و تدبر در قرآن تشکیل دهند، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از پیشنهاد برگزاری فراخوانی برای دریافت راهکارهای قرآنی و عملیاتی در زمینه مسائل و آسیب‌های تربیتی و اجتماعی دانشگاهیان خبر داد و توضیح داد: امیدواریم نتایج این فعالیت‌ها همزمان با روز دانشجو در آذرماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارائه شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش زنان و دختران ایران در تحولات اجتماعی، آنان را الگوهایی از آگاهی، کرامت و اثرگذاری دانست و خاطر نشان کرد: آینده ایران بیش از همه در اختیار نسل جوان و بانوانی است که نسل آینده را تربیت می‌کنند.

حبیبی همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با فهیمه‌سادات هاشمی‌تبار، بانوی جوان و فرزند شهید، اضافه کرد: از وی برای حضور در مراسم اختتامیه دعوت شده بود، اما امکان حضورش در شاهرود فراهم نشد و به همین دلیل بخشی از مصاحبه این بانوی جوان در مراسم پخش شد.