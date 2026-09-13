فیدان: اقتصاد جهانی پس از وقایع تنگه هرمز دچار بحران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روابط سوریه و ترکیه طی ۲ سال گذشته پیشرفتی بی‌سابقه داشته است. در دمشق درباره سفر رئیس‌جمهور اردوغان به سوریه که به‌زودی انجام خواهد شد، گفتگو کردیم.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص ادامه داد: اعلامیه «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) مبنی بر انحلال خود، حائز اهمیت و گامی مثبت تلقی می‌شود؛ هرچند اجرای عملی آن در میدان نیز به همان اندازه مهم است. (رژیم) اسرائیل دائما ثبات سوریه را هدف قرار می‌ دهد؛ اقدامی که در راستای منافع نیروهای تروریستی در منطقه است. سیاست‌های اسرائیل بزرگ‌ترین مانع در برابر ثبات سوریه است.

هاکان فیدان سپس اضافه کرد: اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی پس از وقایع تنگه هرمز دچار بحران شدند.