به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایینژاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای سیاست گذاری و ستاد اجرایی اجلاسیه شهدای بخش دلوار تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، اجلاسیه شهدای بخش دلوار در دوم آذر ماه در هفته مبارک بسیج برگزار میشود.
فرمانده سپاه دلوار تصریح کرد: تا قبل از برگزاری اجلاسیه، اجرای یادوارههای حوزه محور و پایگاه محور (آبروی محله) توسط فرماندهان حوزهها و پایگاههای مقاومت بسیج با حضور در منزل شهدای گرانقدر بخش دلوار، برنامهریزی شده است.
سرهنگ رضایینژاد ضمن تاکید بر ضرورت حرکت همگانی و نقش مؤثر نهادهای مختلف در این مسیر، خاطرنشان کرد: اجلاسیه شهدای دلوار تنها یک مراسم نیست، بلکه فرصتی برای تجدید میثاق با خونهای پاکی است که مسیر عزت این سرزمین را هموار کردهاند.
در این نشست که حجت الاسلام فریدونی امام جمعه بخش دلوار و رئیس شورای سیاستگذاری اجلاسیه و بخشدار و رئیس ستاد اجرایی اجلاسیه شهدای بخش دلوار حضور داشتند، احکام مسئولین کمیتههای اجرایی تقدیم آنان شد.
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