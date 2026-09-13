به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، چندین استان سوریه روز یکشنبه به دنبال افزایش قیمت سوخت، شاهد اعتراضات گسترده و مسدود شدن جاده‌هاست.

دیده‌بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که مناطقی در حسکه، دیرالزور، رقه و حومه حلب به دنبال افزایش قیمت سوخت، شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است.

برخی از این اعتراضات شامل مسدود شدن جاده‌ها بود و معترضان جاده ها را بستند. این در حالی است که نارضایتی گسترده سوری ها از تأثیر این تصمیم بر زندگی روزمره آنها، به ویژه با توجه به ارتباط مستقیم بین قیمت سوخت و حمل و نقل، گرمایش و بسیاری از بخش‌ها و خدمات دیگر، وجود دارد.

دیده بان حقوق بشر سوری اعلام کرد که این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که پس از افزایش تقریباً ۴۰ درصدی قیمت سوخت، فراخوان ها برای تظاهرات و اعتراضات مردمی در چندین منطقه سوریه افزایش یافته است.

وزارت انرژی سوریه تایید کرد که افزایش قیمت سوخت در این کشور به دلیل افزایش استثنایی هزینه جهانی تأمین این محصولات، همزمان با تعطیلی پالایشگاه بانیاس به دلیل تعمیرات بوده است. بازار سوریه تحت تأثیر افزایش جهانی هزینه تأمین بنزین، گازوئیل و نفت کوره قرار گرفته است، آن هم در زمانی که پالایشگاه بانیاس به مدت تقریباً دو ماه در حال تعطیلی کامل تعمیرات است و این امر نیاز به واردات فرآورده‌های نفتی را به طور موقت افزایش می‌دهد.

این وزارتخانه اعلام کرد که افزایش قیمت فعلی صرفاً مربوط به قیمت نفت خام نیست. بازار فرآورده‌های نفتی شده نیز به دلیل کاهش عرضه، اختلال در ظرفیت پالایش و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، کشتیرانی و بیمه، تحت فشار است که همگی در افزایش هزینه تأمین فرآورده‌های نفتی برای بازار سوریه نقش دارند.

این وزارتخانه بیان کرد که نیازهای فعلی سوریه تقریباً ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز نفت و مشتقات آن است، در حالی که تولید نفت خام داخلی حدود ۱۰۰۰۰۰ بشکه در روز است. این امر مستلزم تأمین بخشی از نیازها از طریق واردات است.