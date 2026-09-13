به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، دبیرخانه سومین جشنواره عکس تهران فهرست آثار راهیافته به این رویداد را که شامل ۵۸ تک عکس و ۱۰ مجموعه عکس است، بدون اولویت معرفی کرد.
آثار راه یافته به شرح زیر است:
بخش تکعکس
رضا رفیعزاده/ «در آغوش دریا/ رشت
حسن دهقاندوست/ «دو تکعکس» / ارومیه
جمشید فرجوندفردا/ «آسمان سنگین است» / بیجار
فاطمه جهانی / «شانه به شانه» / تهران
علی سوته / «همبستگی در بلندای تاریخ» / شیراز
علیرضا نظیری / «خانواده ایرانی» / تالش
شبنم خیبری / «بازتاب سکوت»/ ارومیه
مریم سردشتی / «پناه» / تهران
محمدمهدی قدسی / «در غبار» / تهران
سیدمحمدمهدی خادمی / «به روی دست» / تهران
فاطمه رضازاده / «جنگ رمضان» / تهران
تینا همتی / «گذر از ناپیدا» / قائمشهر
هومن ربیعزاده / «غار یخی لالان» / تهران
علی حمامی بناب / «در حسرت آزادی» / تبریز
محمد شیرانی / «عشقبازی کویر و دریا» و «رد پای انسان در طبیعت» / چابهار
حسین پوراکبریان / «صعود راه شیری به دماوند»/ نجفآباد
رمله کارگر / «در میانه راه» / تهران
امیر بکرانی / «نشسته بر سایه» / اصفهان
بهنام توفیقی / «وحشت در تهران» / تهران
علیرضا سالاری / «تصویر هوایی تشیع و تدفین شهدای مدرسه شجره طیبه» / میناب
سیدمحمدمهدی قراشی / «سرباز وطن شهید کریم شهبازی» / مشگینشهر
احمد قصاب شیران / «پیراهن آبی»/ تهران
رضا قاسمی / «هفتسین» / کاشان
مجتبی گیتینژاد / «درس زندگی» / سبزوار
رضا رادپور / «سوگ» / مشهد
میلاد بهشتی / «سرباز وطن» / تهران
هادی دهقانپور / «آیین سنتی نخلگردانی و سنگزنی روستای صدخرو» / مشهد
مجید حجتی / «همه داراییهای ما» / تهران
سیدمصطفی یوسفی / «معمارِ فردا» / مشهد
امیرحسین کمالی / «حافظه جمعی» / اصفهان
علی کریمی / «درخت زندگی» / مهران
محسن کابلی / «به همین سادگی» / گرگان
امین رحمانی/ «اقتدار» و «مهارلو» / تاکستان
داود ایزدپناه /«زنان شالیزار» و «عروسی» / یاسوج
صادق سوری / «قایق و مدرسه»/ زاهدان
فائزه کابلی / «پس از بمباران» / گرگان
علی آذر / «حرکت فلامینگوها در دریاچه مهارلو»/ اصفهان
شَمال شکیبایی / «دوستدار محیط زیست» / مهاباد
مهدی عباسی / «شکاف» / شهرقدس
حدیث معزی / «چرخ و فلک» / زاهدان
امیرحسین یوسفی کیساری / «عمق عشق»/ رشت
امیر عنایتی / «شکوه بندگی» / تربت حیدریه
عرفان سامانفر / «نوروز صیاد» / شیراز
پردیس مالکی / «نخلستان بم» / اصفهان
احسان همتی / «نصیب»/ کرمانشاه
رضا دانیانیان / «مرغ ماهیخوار» / شیراز
امین پاسی شیرازی / «اسب سفید» / شهرکرد
علی ذلقدری/ «ایرانمال مدرن» / تهران
سیدحامد موسوی / «شهر باستانی شوش» / شوش
علی محمدی / «عشق سگی» / اهواز
علی پاکفطرت / «پارک پرواز» / شیراز
مهدی نصیری / «اسبابکشی بعد از آسیب به ساختمان در گیشا» / تهران
سعید نیکپور صیقلانی / «مرد هندوانهفروش» / رشت
شهریار دبیری / «رعد در تهران» / تهران
بخش مجموعهعکس
صمد قربانزاده / «بازیهای ناتمام» / ارومیه
اصغر بشارتی / «آیین شستوشوی شترها در آبهای خلیج فارس» / قشم
احمد صالحی / «جنگ ۳۹ روزه» / شاهینشهر
امیرحسین خورگویی / «تفحص در مدرسه شجره طیبه» / بندرعباس
محسن کابلی / «هرگز تسلیم نشو» / گرگان
امید محمدی / «باغبانان خاموش زاگرس»/ بانه
امین پاسی شیرازی / «کُتلبندان» / شهرکرد
آرش امیری / «خانههایی که خواب میبینند» / گناباد
سعید نیکپور صیقلانی / «صید پره به روش سنتی» / رشت
حمیدرضا اسماعیل / «چرخ گردون» / تهران
سومین جشنواره عکس «تهران» همزمان با چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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