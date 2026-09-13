ارتقای توان حفاظتی منابع طبیعی در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول عصر یکشنبه در نشست با فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی بر اهمیت صیانت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی در حوزه استحفاظی این مجموعه تأکید کرد.

خزایی‌پول حفاظت از منابع طبیعی را یکی از مأموریت‌های مهم و مستمر این مجموعه دانست و گفت: گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی در حوزه مازندران ـ نوشهر، ضرورت حضور میدانی مؤثر و برنامه‌ریزی شده نیروهای حفاظتی را دوچندان کرده است.

وی افزود: صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی، نیازمند تقویت اقدامات پیشگیرانه، رصد مستمر مناطق، استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و سایر مجموعه‌های مسئول است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر، استفاده از فناوری‌های نوین در رصد و پایش عرصه‌ها را از الزامات مدیریت نوین حفاظت برشمرد و بر افزایش آمادگی نیروها، ارتقای سرعت واکنش به تخلفات و ساماندهی گشت‌های حفاظتی تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تقویت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی و حفاظتی اداره‌کل شد و اظهار داشت: مقابله با تخلفات در عرصه‌های منابع طبیعی باید با رویکرد پیشگیرانه و با بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مرتبط دنبال شود.

در ادامه این نشست، مهدی سعیدی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه و مدیریت منابع اداره‌کل، با اشاره به اهمیت پشتیبانی از نیروهای حفاظتی، بر تأمین امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز یگان حفاظت تأکید کرد.

وی فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت نیروهای یگان حفاظت را در افزایش بهره‌وری و اجرای مطلوب مأموریت‌های محوله مؤثر دانست.

سرهنگ احمدی، فرمانده جدید یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های مدیریت اداره‌کل، بر آمادگی نیروهای تحت امر برای اجرای مأموریت‌های حفاظتی تأکید کرد.

وی تقویت گشت‌های میدانی، افزایش پایش عرصه‌ها، برخورد قانونی با متخلفان و توسعه همکاری با دستگاه‌های مسئول را از محورهای اصلی برنامه‌های یگان حفاظت عنوان کرد.