به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق با تشریح آخرین وضعیت پایداری شبکه و تراز انرژی در آستانه فصل سرد، از آمادگی ذخایر سوخت مایع برای جبران افت ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز تحویلی خبر داد.

رجبی مشهدی همچنین الزام تأمین ۲۰ درصدی برق ادارات از منابع تجدیدپذیر، پایش هوشمند مصرف و عرضه برق در تابلوی آزاد و سبز برای تضمین تولید پایدار صنایع را از کلیدی‌ترین راهبردهای این وزارتخانه اعلام کرد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده‌شده، ذخیره‌سازی سوخت دوم و مایع نیروگاه‌های کشور در سطح مطلوبی انجام گرفته است؛ با این وجود، به دلیل افت و کسری حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی در حجم گاز تحویلی به بخش نیروگاهی نسبت به فصول گرم، امسال سال حساسی از نظر مدیریت زنجیره تأمین سوخت خواهد بود و ناگزیر به تکیه حداکثری بر سوخت جایگزین جهت حفظ پایداری فرکانس و ظرفیت تولید هستیم.

سخنگوی صنعت برق با تأکید بر پیشگامی ساختار دولتی در بهینه‌سازی الگوی مصرف تصریح کرد: پیرو دستور و تأکید صریح ریاست محترم جمهوری، برنامه مدون مدیریت بار ابتدا از پیکره دستگاه‌های اجرایی و دولتی آغاز شده و تمامی نهادها و ادارات موظف به کاهش محسوس تقاضای مصرفی هستند و فرآیند پایش مصرف آن‌ها از طریق کنتورها و سامانه های هوشمند، به‌صورت لحظه‌ای و برخط رصد می‌شود.

وی در ادامه به تکالیف قانونی در حوزه گذار انرژی اشاره کرد و افزود:«تمامی ادارات و ارگان‌های دولتی مکلفند بر اساس برنامه‌ریزی‌های کلان، حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از محل منابع تجدیدپذیر تأمین نمایند.

گشایش در بورس انرژی؛ ۷۰۰ مگاوات ظرفیت آزاد و سبز در خدمت صنایع

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان با تبیین کارکرد تابلوی برق سبز و بازار برق آزاد بورس انرژی برای پشتیبانی از بخش مولد کشور خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ظرفیتی بالغ بر ۷۰۰ مگاوات برق آزاد و تجدیدپذیر در بورس انرژی عرضه شده است و صنایع متقاضی و پیشرو می‌توانند با ورود به این بازار انرژی مورد نیاز خطوط تولید خود را بدون محدودیت و با بالاترین سطح قابلیت اطمینان تأمین کرده و به رشد تولید و جهش اقتصادی کشور شتاب بخشند.