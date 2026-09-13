به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست بررسی تفاهمنامههای سفر رئیسجمهور و همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اظهار کرد: آن دسته از تفاهمنامههای سرمایهگذاری سفر و همایش بینالمللی سرمایهگذاری هم که بلاتکلیف مانده باید پیگیری و اجرایی شود.
وی افزود: مدیران مرتبط باید بهصورت مستمر پیگیریهای لازم را برای اجرای تفاهمنامههای سرمایهگذاری در حوزه دستگاه مربوط داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداراردبیل با بیان اینکه پیگیریهای لازم از سوی مسوولان ارشد استانی در زمینه اجرای طرحهای سرمایهگذاری انجام میشود، خواستار بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش روند اجرای طرحها به مردم شد.
خلیلی بیان کرد: مدیران باید در راستای جذب سرمایهگذاریهای تفاهمشده تلاش کنند و در این راستا ارزیابیهای لازم بهصورت ماهانه و فصلی انجام میشود.
وی افزود: برگزاری جلسات پیگیری اجرای تفاهمنامههای سرمایهگذاری هم باید با حضور متقاضیان و بازدید از روند اجرای طرحهای در حال احداث باشد.
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