اعلام جزئیاتی از ماجرای فرار تعدادی از معتادان از کمپ ماده ۱۶ در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی برجی با تایید فرار این مددجویان، اظهار کرد: این موضوع مربوط به اتفاقی است که روز شنبه (۲۱ شهریور ۱۴۰۵) در یکی از کمپ های ترک اعتیاد موسوم به مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر واقع در اطراف مشهد رخ داد که طی آن ۷۰ نفر از معتادان متجاهر این مرکز ، در ساعت استراحت و هواخوری، ضمن درگیر شدن با نگهبانان کمپ، فرار کرده و متواری شدند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: با اعلام این خبر به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و اداره کل بهزیستی، دستورات لازم برای مدیریت شرایط صادر شد و تا شب گذشته و با همکاری پلیس و مراجع قضایی، ۶ نفر از این افراد متواری، پیدا و به کمپ بازگردانده شدند.

وی تصریح کرد: کمپ‌های ماده ۱۶ در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد و بهزیستی، نقش نظارتی دارد. به همین منظور و پس از بازگرداندن نفرات یاد شده و تا پیدا شدن دیگر متواریان، کمپ مذکور تخلیه و مددجویان آن به نقطه‌ای امن برده شدند.