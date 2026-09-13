حمله پهپادی به قطار حامل مقامات اروپایی نزدیک مرز لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، یک قطار مسافری که مقامات بلندپایه اروپایی از جمله بوریس جانسون نخست وزیر پیشین انگلیس و مشاوران ارشد وی را حمل می‌ کرد، نزدیک مرزهای لهستان هدف حمله یک پهپاد مهاجم قرار گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، شرکت دولتی راه‌ آهن اوکراین (اوکرزالیزنیتسیا) اعلام کرد که روز یکشنبه، یک پهپاد روسی به لوکوموتیو یک قطار مسافربری در فاصله ۲ کیلومتری مرز لهستان اصابت کرده است.

بنا بر گزارش‌ها، این حمله در منطقه «ولین» اوکراین رخ داده و گمان نمی‌رود که این حادثه تلفاتی در پی داشته باشد.

این شرکت در کانال تلگرامی خود نوشت: دشمن برای دومین روز پیاپی به شبکه ریلی حمله کرده است. امروز در منطقه ولین و در فاصله دو کیلومتری مرز لهستان، دشمن لوکوموتیو یک قطار مسافربری را هدف قرار داد.

تیم مسئول پایش تهدیدات علیه خدمات ریلی، خطر را شناسایی و به‌ موقع به خدمه قطار اطلاع داد؛ موضوعی که به آن‌ها فرصت داد تا اقداماتی را برای حفظ ایمنی مسافران و کارکنان انجام دهند.