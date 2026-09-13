به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح مهمترین اقدامات و پیگیریهای خود در حوزههای مختلف، بر ضرورت تقویت زیرساختهای آموزشی، درمانی، ورزشی و راههای روستایی در غرب استان البرز تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان البرز در حوزه صنایع غذایی، تولید دارو و شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: ظرفیتهای خوبی در استان وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آموزش عالی نیز یکی از موضوعات مهمی است که باید در البرز تقویت شود.
وی افزود: دانشگاه خوارزمی و پارک علم و فناوری از ظرفیتهای مهم استان هستند و باید مدیریت و خروجی آنها متناسب با نیازهای استان البرز باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه شرکتهای دانشبنیان نیز پیگیریهای جدی انجام شده تا فعالیت این شرکتها در غرب استان بر اساس قانون جهش تولید دانشبنیان توسعه پیدا کند و زمینه مناسبی برای فعالیت فارغالتحصیلان رشتههای مختلف فراهم شود.
حدادی با اشاره به رشتههای مورد نیاز دانشگاههای استان گفت: برای ایجاد رشتههای مورد نیاز در دانشگاه آزاد هشتگرد، پیام نور و سایر مراکز آموزش عالی پیگیریهایی انجام شده و موافقتهایی نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری برای توسعه دانشگاه فرهنگیان در غرب استان البرز بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان در استان البرز نیازمند حمایت و توسعه است و با توجه به ظرفیتهای موجود در غرب استان و موضوع آمایش سرزمین، پیشنهاد احداث این دانشگاه در شهر جدید مهستان ارائه شد.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس گفت: در جلسات برگزارشده مقرر شد زمین مورد نیاز برای احداث دانشگاه فرهنگیان در مهستان تحویل شود و حدود ۱۰ هکتار زمین برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.
حدادی اضافه کرد: یک و نیم هکتار زمین نیز برای احداث مدرسه جامع در نظر گرفته شده که قرار است مجموعهای شامل مدارس ابتدایی، متوسطه، هنرستانها و فضاهای فرهنگی و ورزشی در آن ایجاد شود.
کمبود فضای آموزشی همچنان از مطالبات غرب البرز است
وی با اشاره به وضعیت سرانههای آموزشی در استان البرز گفت: غرب استان با کمبود فضای آموزشی مواجه است و احداث مدارس، تخریب و بازسازی مدارس و تأمین تجهیزات هنرستانها از مطالبات جدی ما از وزارت آموزش و پرورش بوده است.
حدادی افزود: در این زمینه تفاهمنامهای با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور منعقد شده و موضوع اعتبارات، تجهیزات هنرستانها و تقویت اردوگاههای موجود در غرب استان از جمله اردوگاه شهید مطهری و اردوگاه طالقان پیگیری شده است.
بیمارستان مهستان در حال ساخت است
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در ادامه به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در بخش درمان هم از ظرفیتهای دولتی و خصوصی حمایت شده و تلاش کردهایم بیمهها برای ارائه خدمات به مردم قراردادهای لازم را منعقد کنند تا هزینه درمان فشار کمتری بر مردم وارد کند.
وی درباره بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی شهر جدید مهستان اظهار کرد: این بیمارستان در حال ساخت است و باید اعتبارات ملی مورد توجه جدی قرار گیرد تا پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود.
حدادی همچنین از در حال احداث بودن بیمارستان تأمین اجتماعی نظرآباد با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: بیمارستان تأمین اجتماعی هشتگرد نیز پس از پیگیریهای انجامشده و طرح سؤال از وزیر و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی کشور در سه فاز مصوب شده است.
تأمین تجهیزات و آمبولانس برای بیمارستانهای غرب البرز
وی با اشاره به فرسودگی دستگاه سیتیاسکن بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد گفت: این دستگاه حدود چند ماه امکان ارائه خدمات نداشت که با پیگیری انجامشده و دستور وزیر بهداشت، قرار است دستگاه جدید سیتیاسکن در آینده نزدیک به این بیمارستان تحویل شود.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس افزود: پنج دستگاه آمبولانس از وزارت بهداشت دریافت شده که یک دستگاه به بیمارستان امام جعفر صادق(ع)، یک دستگاه به اورژانس ۱۱۵، یک دستگاه به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) نظرآباد و یک دستگاه نیز به طالقان اختصاص یافته است.
حدادی ادامه داد: علاوه بر این، هشت دستگاه آمبولانس نیز از هلال احمر پیگیری و تحویل شده و تأمین سایر آمبولانسهای مورد نیاز اورژانس ۱۱۵ نیز در حال پیگیری است.
کمبود پزشک متخصص در بیمارستانهای غرب البرز
وی یکی دیگر از مشکلات حوزه درمان را کمبود پزشک متخصص دانست و گفت: در گذشته پزشکان متخصص اعزامی به استان، به دلیل نیاز مرکز استان در کرج مستقر میشدند و همین مسئله موجب کمبود پزشک در شهرستانها شده بود.
حدادی افزود: در جلسهای با وزیر بهداشت مقرر شد پزشکان متخصص با عنوان بیمارستان نظرآباد یا بیمارستان امام جعفر صادق(ع) هشتگرد اعزام شوند تا روند ارائه خدمات تخصصی در شهرستانها تقویت شود.
وی با اشاره به اجرای طرح VIP در بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) نظرآباد اظهار کرد: با حضور پزشکان متخصص و پیگیریهای انجامشده، میزان استفاده از ظرفیت این بیمارستان که پیشتر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بود، اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
تعیین تکلیف بیمارستان طالقان در دستور کار است
نماینده مردم طالقان در مجلس درباره بیمارستان طالقان نیز گفت: این بیمارستان با استفاده از اعتبارات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و با اجرای بنیاد مسکن ساخته شد و پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۵۵ درصد رسید اما متأسفانه متوقف شد.
حدادی افزود: در جلسهای که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، موضوع این بیمارستان و صدور مجوز ماده ۲۳ مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است ظرف ۱۵ روز آینده وضعیت این مجوز تعیین تکلیف شود.
توسعه ورزش و حمایت از سمنها در غرب البرز
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه ورزش و جوانان گفت: فعال شدن خانههای جوان و حمایت از سازمانهای مردمنهاد از مطالبات ماست و سمنهای فعال در غرب استان ظرفیت مناسبی برای فعالیتهای اجتماعی دارند.
حدادی ادامه داد: وضعیت سالن ورزشی شهید جوینی و ورزشگاه ساوجبلاغ نیز پیگیری شده و تکمیل سالنهای ورزشی، زمینهای چمن و پروژههای نیمهتمام ورزشی در دستور کار قرار دارد.
حقآبه چهارباغ و مهستان از سد طالقان
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره حقآبه شهرستان چهارباغ و شهر جدید مهستان از سد طالقان گفت: در موضوع حقآبه از سد طالقان، سهمی برای غرب استان در نظر گرفته شده و این سهم با توجه به جمعیت و نیاز آبی منطقه تعیین شده است.
حدادی اظهار کرد: سهمی که از سد طالقان برای شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در نظر گرفته شده، تخصیص یافته و مجموع آن حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است که با توجه به جمعیت منطقه، نیاز آبی حدود ۲۰ سال آینده را پوشش خواهد داد.
وی افزود: درباره چهارباغ نیز قرار است خط انتقال آب احداث شود و مسیر مشخصی برای انتقال این حقآبه در نظر گرفته شده است که باید اجرای آن دنبال شود.
بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای راههای روستایی غرب البرز
حدادی در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی غرب استان گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای جادههای روستایی غرب استان در نظر گرفته شده و این اعتبارات ۶۵ روستا و پروژه را شامل میشود.
وی افزود: اعتبارات مذکور در بخشهای مختلف از جمله راههای روستایی، آسفالت معابر شهری، مبلمان شهری، اجرای طرحهای هادی روستایی، فعالیتهای بسیج سازندگی و نوسازی مدارس مورد استفاده قرار میگیرد.
نماینده مردم غرب البرز در مجلس گفت: طی چهار سال گذشته اقدامات قابل توجهی در جادههای روستایی طالقان، نظرآباد، چهارباغ و ساوجبلاغ انجام شده و برخی مسیرهایی که سالها مورد مطالبه مردم بوده، اکنون آسفالت شده است.
حدادی با اشاره به دیگر موضوعات پیگیریشده در مجلس اظهار کرد: متناسبسازی و افزایش حقوق بازنشستگان، رتبهبندی فرهنگیان و تکمیل مراحل آن، وضعیت نیروهای شرکتی، طرح امین و نهضت سوادآموزی از جمله موضوعاتی است که در سطح ملی دنبال شده است.
وی افزود: مرحله دوم برخی اقدامات در حوزه معیشتی فرهنگیان از مهرماه دنبال خواهد شد تا شرایط معیشتی و شغلی فرهنگیان بهبود پیدا کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس همچنین مسکن جوانان را یکی از مطالبات جدی دانست و گفت: در قانون جهش تولید مسکن موضوع تأمین زمین رایگان مورد توجه قرار گرفته و اعتقاد داریم با توجه به ظرفیت اراضی موجود، باید زمین در اختیار جوانان قرار گیرد تا بتوانند با استفاده از تسهیلات و امکانات لازم برای ساخت مسکن اقدام کنند.
انتقاد از ترک فعل دستگاهها در اجرای قانون حجاب و عفاف
حدادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: قانون حجاب و عفاف وجود دارد اما ۳۲ دستگاه اجرایی در این حوزه ترک فعل دارند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مسئولان دستگاههای مختلف باید وظایف قانونی خود را در این حوزه انجام دهند و نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی بیتفاوت نباشند.
نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: عملیات روانی دشمنان بسیار جدی است و باید نسبت به آن مراقبت و هوشیاری داشته باشیم.
حدادی گفت: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اتحاد، انسجام و وحدت کلمه یک سرمایه بزرگ برای کشور است و با انگیزه الهی و وحدت میتوان مسیر پیشرفت کشور را ادامه داد.
وی خاطرنشان کرد: پیروزی اصلی از آن ملت ایران است.
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