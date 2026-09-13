به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پیامی از ۲۰۰ روز پایداری، حضور و هوشیاری ملت ایران قدردانی کرد و آن را پشتوانه نیروهای مسلح کشورمان دانست.

متن پیام کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، مؤمن، انقلابی و سرافراز ایران اسلامی؛

بایاد و گرامیداشت شهدای معزز به ویژه امام شهید مان وارزوی سلامتی و طول عمر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام سیدمجتبی خامنه ای مدظله العالی

امروز در برابر عظمت ملت مبعوث، سر تعظیم فرود می‌آوریم که در طول ۲۰۰ روز، حضور آگاهانه، مقتدرانه، مسئولانه و در صحنه، بار دیگر ثابت کردند که نظام اسلامی در بزنگاه‌های حساس، تنها نیست و مردم، اصلی‌ترین پشتوانه امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین‌اند.

حضور پرشکوه اقشار گوناگون مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های اجتماعی؛ از جوانان و دانشجویان، خانواده‌های شهداعزیز، زنان و مردان مؤمن و ولایتمدار، کارگران، فرهنگیان، کسبه و اصناف، جلوه‌ای بی‌بدیل از وحدت ملی، غیرت دینی و پایبندی ملت ایران به استقلال، تمامیت ارضی و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بود. این حضور، صرفاً یک گردهمایی نبود؛ بلکه اعلامی روشن و رسا به دشمنان بود که ملت ایران در دفاع از کشور، انقلاب و ارزش‌های امامین انقلاب، یکپارچه، استوار و شکست‌ناپذیر ایستاده است.

صمیمانه از این بصیرت، پایداری، ایستادگی و احساس مسئولیت دینی و ملی کمال تقدیر و تشکر دارد. مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در کنار مطالبه‌گری، حفظ آرامش، انسجام اجتماعی و دفاع از منافع ملی را وظیفه‌ای همگانی می‌دانند و اجازه نخواهند داد بدخواهان این مرز و بوم، امنیت و آرامش کشور را هدف قرار دهند.

در این میان، وظیفه خود می‌دانیم از رزمندگان دلیر اسلام، نیروهای مقتدر مسلح، فرماندهان شجاع، پاسداران، ارتشیان، نیروهای انتظامی، بسیجیان و همه مدافعان امنیت کشور که با رشادت، هوشمندی، آمادگی و ایثار از عزت و اقتدار ایران اسلامی دفاع وشکست را بر رژیم امریکایی_صهیونیستی تحمیل کردند، قدردانی ویژه داشته باشیم.

پاسخ دقیق، حساب‌شده، مقتدرانه و عزتمندانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تجاوز، تهدید و زیاده‌خواهی دشمن، نه‌تنها مایه دلگرمی ملت ایران شد، بلکه به جهانیان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از ملت و سرزمین خود، اهل تعارف و تردید نیست. این پاسخ درخور و بازدارنده، برخاسته از ایمان، دانش، توان دفاعی، اقتدار ملی و پشتوانه عظیم مردمی نظام اسلامی است.

بی‌تردید خون پاک شهیدان، صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان، ایثار جانبازان و آزادگان و مجاهدت رزمندگان اسلام، پشتوانه امروز امنیت و استقلال کشور است. ما امنیت و آرامش خود را مدیون مردان و زنانی هستیم که در میدان‌های مختلف، از جان، آبرو و آسایش خود برای سربلندی ایران گذشته‌اند.

امروز بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری، حفظ وحدت، تقویت امید، توجه به مطالبات به‌حق مردم، خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، وظیفه همه مسئولان است. مسئولان باید قدر این مردم بزرگ را بدانند و با کار جهادی، پاسخ‌گویی، عدالت‌محوری و حضور واقعی در میان مردم، دین خود را به ملت ادا کنند، تا تلاش دشمن درجنگ شناختی واقتصادی همانند جنگ نظامی باشکست مواجه شود.

ایران عزیز، با تکیه بر خداوند متعال، رهبری حکیم ودانا، مردم بصیر و نیروهای مسلح مقتدر، از همه گردنه‌ها با عزت عبور خواهد کرد و آینده‌ای روشن‌تر، امن‌تر و پرافتخارتر را برای فرزندان این سرزمین رقم خواهد زد.

از خداوند بزرگ، عزت و سربلندی روزافزون ملت ایران، سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب، رزمندگان اسلام، رحمت و رضوان الهی برای شهیدان والامقام و شکست و ناکامی دشمنان این مرز و بوم را مسئلت داریم.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی