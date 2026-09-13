پذیرش رازیانه در بورس کالا؛ تولید سالانه ۷ هزار تن رازیانه در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توجیهی ثبت محصول و تحویل گواهی سپرده رازیانه در بورس کالا عصر یکشنبه با حضور فرماندار رزن، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان شهرستان در فرمانداری رزن برگزار شد.

فرهاد جهانیان در این جلسه با اشاره به پذیرش رازیانه رزن در بورس کالا اظهار کرد: ثبت ملی آئین برداشت رازیانه و پس از آن پذیرش این محصول در بورس کالا ۲ اقدام ارزشمند برای معرفی و توسعه این محصول به شمار می‌رود.

وی افزود: امیدواریم در ادامه بتوانیم رازیانه را به عنوان یکی از میراث ارزشمند شهرستان در سطوح بین‌المللی نیز به ثبت برسانیم و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

فرماندار رزن با بیان اینکه سالانه حدود هفت هزار تن رازیانه در شهرستان تولید و به فروش می‌رسد، گفت: با وجود بازار مناسب محصول در زنجیره واسطه‌گری دست‌به‌دست می‌شود و در برخی موارد فاصله قیمت اولیه تا قیمت نهایی بسیار چشمگیر است.

جهانیان ادامه داد: اگر رازیانه خام تولیدشده در شهرستان در همین منطقه فرآوری شود می‌توان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد و ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد شهرستان به وجود آورد.

وی پذیرش رازیانه در بورس کالا را فرصتی برای کاهش فاصله قیمتی و کوتاه شدن زنجیره واسطه‌گری دانست و تصریح کرد: به زودی نماد رازیانه معرفی و مراحل بارگذاری و عرضه این محصول انجام خواهد شد.

فرماندار رزن همچنین بر ضرورت آموزش کشاورزان و همراهی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت: تعاون روستایی، جهاد کشاورزی و تعاونی رازیانه‌کاران باید با جدیت در این مسیر حضور داشته باشند و مجموعه فرمانداری نیز از این فرآیند حمایت خواهد کرد.

ضرورت حمایت از فرآوری رازیانه و گشنیز در رزن

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: استان باید با جدیت بیشتری موضوع رازیانه را پیگیری کند چراکه مردم شهرستان به شدت پای کار و همراه هستند و ضروری است مسئولان نیز در کنار آنان باشند.

سید ابوالحسن مصطفوی غمام افزود: امیدواریم تا سال آینده بتوانیم رازیانه و گشنیز را که از محصولات شاخص منطقه و استان هستند، به جایگاه مناسبی برسانیم و از این طریق سرمایه و ارزش اقتصادی بیشتری برای مردم منطقه ایجاد کنیم.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی همچنین بر اهمیت بومی‌سازی و توسعه فرآوری محصولات تأکید کرد و گفت: حمایت از کارگاه‌های کوچک و خانگی نیز اهمیت زیادی دارد و باید این ظرفیت‌ها تقویت شود تا زمینه ایجاد ارزش افزوده و پیشرفت اقتصادی در منطقه فراهم شود.