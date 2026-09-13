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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

«شهریار؛ شاعر مردم ایران»؛ اعلام برنامه‌های روز ملی شعر و ادب در تبریز

«شهریار؛ شاعر مردم ایران»؛ اعلام برنامه‌های روز ملی شعر و ادب در تبریز

تبریز- معاون استانداری آذربایجان‌شرقی از برگزاری برنامه‌های روز ملی شعر و ادب و بزرگداشت شهریار با شعار «شهریار؛ شاعر مردم ایران» از ۲۵ تا ۲۷ شهریور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، اظهار کرد: مجموعه برنامه‌های امسال با هدف پاسداشت جایگاه استاد شهریار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی آذربایجان‌شرقی در تبریز و زادگاه این شاعر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگر شهریار افزود: رهبر شهید بر جایگاه والای استاد شهریار تأکید داشت و پیشنهاد برگزاری کنگره‌ای برای این شاعر بزرگ را هر ۱۰ سال یکبار مطرح کرده بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: قرار بود اختتامیه کنگره پیش‌بینی‌شده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود تا یکصدوبیستمین سال بزرگداشت استاد شهریار نیز در این رویداد مورد توجه قرار گیرد، اما به دلیل اتفاقات و شرایط پیش‌آمده، برگزاری اختتامیه کنگره منتفی شد و تصمیم بر این شد که برنامه‌ها در قالب مجموعه رویدادهای روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار برگزار شود.

تأکید بر مشارکت دستگاه‌ها در برگزاری برنامه‌ها

محمدزاده با تأکید بر اینکه رویدادهای فرهنگی باید با مشارکت بخش مردمی و نهادهای غیردولتی برگزار شوند، گفت: در چنین برنامه‌هایی نباید تصدی‌گری مستقیم دولت پررنگ باشد و سیاست ما حمایت، سیاست‌گذاری و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی است.

وی افزود: همان‌گونه که گرامیداشت انقلاب مشروطه با واگذاری مسئولیت به خانه توسعه آذربایجان برگزار شد، تلاش شد در برنامه‌های مربوط به استاد شهریار نیز از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و فرهنگی استفاده شود، اما به دلیل محدودیت زمانی و برخی ملاحظات، امسال دستگاه‌های اجرایی نیز به شکل مستقیم در برگزاری برنامه‌ها مشارکت دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص اعتبار این برنامه‌ها نیز گفت: این رویدادها ردیف بودجه مشخص و اعتبار اختصاصی ندارند و از طریق مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط جنگی حاکم، تلاش شده است برنامه‌ها با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و منابع موجود برگزار شوند و دستگاه‌های مختلف هر کدام متناسب با امکانات خود در اجرای این رویدادها مشارکت کنند.

محمدزاده تأکید کرد: هدف این است که بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، برنامه‌هایی در شأن جایگاه استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی برگزار شود و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

۶ برنامه اصلی در تبریز و خشکناب

وی با اشاره به تفاوت برنامه‌های امسال با دوره‌های گذشته گفت: امسال برنامه‌ها از نظر تنوع و گستره نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است و به جای تمرکز در یک نقطه، مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و ادبی در تبریز و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: نخستین برنامه، نشست ادبی و تخصصی «شهریار؛ شاعر مردم ایران» است که روز ۲۵ شهریورماه برگزار می‌شود و در آن ابعاد ادبی، علمی و اجتماعی آثار استاد شهریار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه «زن در آینه شعر شهریار» نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که با محوریت جایگاه زن، مادر و خانواده در شعر شهریار برگزار خواهد شد.

محمدزاده همچنین از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی آثار استاد شهریار خبر داد و گفت: این نمایشگاه در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برپا خواهد شد و تلفیق شعر شهریار با هنر خوشنویسی ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: رویداد «یک روز با حیدربابای شهریار» نیز در روستای خشکناب، زادگاه پدری استاد، برگزار می‌شود و در آن ظرفیت‌های ادبی، فرهنگی و گردشگری این منطقه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ادای احترام به شهریار و مفاخر مقبره‌الشعرا

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: آیین گلباران مزار استاد شهریار و ادای احترام به مفاخر مدفون در مقبره‌الشعرا نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که با هدف پاسداشت میراث ادبی و فرهنگی تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آیین اصلی روز ملی شعر و ادب فارسی نیز با حضور مسئولان کشوری و استانی، چهره‌های فرهنگی و ادبی و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

محمدزاده با اشاره به حضور مهمانان ملی در این رویدادها اظهار کرد: تعدادی از مسئولان و چهره‌های فرهنگی کشور در برنامه‌های بزرگداشت شهریار حضور خواهند داشت و تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان‌شرقی در سطح ملی نیز معرفی شود.

شهریار؛ شاعر مردم ایران

در ادامه این نشست، نعمت‌الله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به شعار محوری برنامه‌ها گفت: «شهریار؛ شاعر مردم ایران» به عنوان شعار اصلی این رویدادها انتخاب شده است.

وی اظهار کرد: این شعار بر پیوند شعر شهریار با تاریخ، فرهنگ، دینداری، میهن‌دوستی و دردهای مشترک مردم ایران تأکید دارد و برنامه‌های امسال نیز با همین رویکرد طراحی شده‌اند.

پایان افزود: یکی از رویکردهای اصلی برنامه‌ها، تحقق عدالت فرهنگی و گسترش برنامه‌ها از مرکز استان به شهرستان‌ها و زیست‌بوم‌های مختلف آذربایجان‌شرقی است.

وی با اشاره به نشست تخصصی «شهریار؛ شاعر مردم ایران» گفت: این نشست با حضور استادان، ادیبان و پژوهشگران برگزار می‌شود و بازخوانی ابعاد علمی، ادبی و جامعه‌شناختی شعر شهریار و تقویت پژوهش‌های بومی از اهداف آن است.

توجه به جایگاه زن و خانواده در شعر شهریار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی درباره برنامه «زن در آینه شعر شهریار» نیز گفت: این برنامه در خانه پروین اعتصامی برگزار می‌شود و به پیوند دو چهره مهم ادبی آذربایجان، شهریار و پروین اعتصامی، توجه دارد.

وی افزود: در این برنامه جایگاه زن، مادر و خانواده در اشعار شهریار مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود ظرفیت شعر شهریار برای تبیین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

خشکناب میزبان «یک روز با حیدربابای شهریار»

پایان با اشاره به رویداد «یک روز با حیدربابای شهریار» در خشکناب اظهار کرد: این برنامه با هدف بازگشت به زادگاه شاعر، معرفی ریشه‌های اثر ماندگار «حیدربابایه سلام» و پیوند میان ادبیات و گردشگری فرهنگی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: حضور اهالی فرهنگ و هنر در بافت بومی خشکناب و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این منطقه از محورهای این رویداد خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و ادبی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های اصلی تبریز، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان برای گسترش برنامه‌ها به شهرستان‌ها نیز همکاری خواهند کرد.

پایان تأکید کرد: هدف از این رویکرد آن است که بزرگداشت شهریار به یک برنامه صرفاً مرکزی محدود نشود و ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی نیز در این رویداد ملی دیده شود.

محمدزاده نیز در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در شرایط اقتصادی و جنگی موجود، برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت غرور و افتخار ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش شده است این برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت دستگاه‌ها، با هزینه‌ای محدود اما با بهره‌وری و اثرگذاری حداکثری برگزار شود.

کد مطلب 6946135

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