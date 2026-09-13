به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار، اظهار کرد: مجموعه برنامه‌های امسال با هدف پاسداشت جایگاه استاد شهریار و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی آذربایجان‌شرقی در تبریز و زادگاه این شاعر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری کنگر شهریار افزود: رهبر شهید بر جایگاه والای استاد شهریار تأکید داشت و پیشنهاد برگزاری کنگره‌ای برای این شاعر بزرگ را هر ۱۰ سال یکبار مطرح کرده بود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: قرار بود اختتامیه کنگره پیش‌بینی‌شده در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود تا یکصدوبیستمین سال بزرگداشت استاد شهریار نیز در این رویداد مورد توجه قرار گیرد، اما به دلیل اتفاقات و شرایط پیش‌آمده، برگزاری اختتامیه کنگره منتفی شد و تصمیم بر این شد که برنامه‌ها در قالب مجموعه رویدادهای روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار برگزار شود.

تأکید بر مشارکت دستگاه‌ها در برگزاری برنامه‌ها

محمدزاده با تأکید بر اینکه رویدادهای فرهنگی باید با مشارکت بخش مردمی و نهادهای غیردولتی برگزار شوند، گفت: در چنین برنامه‌هایی نباید تصدی‌گری مستقیم دولت پررنگ باشد و سیاست ما حمایت، سیاست‌گذاری و استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی است.

وی افزود: همان‌گونه که گرامیداشت انقلاب مشروطه با واگذاری مسئولیت به خانه توسعه آذربایجان برگزار شد، تلاش شد در برنامه‌های مربوط به استاد شهریار نیز از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و فرهنگی استفاده شود، اما به دلیل محدودیت زمانی و برخی ملاحظات، امسال دستگاه‌های اجرایی نیز به شکل مستقیم در برگزاری برنامه‌ها مشارکت دارند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص اعتبار این برنامه‌ها نیز گفت: این رویدادها ردیف بودجه مشخص و اعتبار اختصاصی ندارند و از طریق مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین شرایط جنگی حاکم، تلاش شده است برنامه‌ها با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و منابع موجود برگزار شوند و دستگاه‌های مختلف هر کدام متناسب با امکانات خود در اجرای این رویدادها مشارکت کنند.

محمدزاده تأکید کرد: هدف این است که بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، برنامه‌هایی در شأن جایگاه استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی برگزار شود و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

۶ برنامه اصلی در تبریز و خشکناب

وی با اشاره به تفاوت برنامه‌های امسال با دوره‌های گذشته گفت: امسال برنامه‌ها از نظر تنوع و گستره نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است و به جای تمرکز در یک نقطه، مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و ادبی در تبریز و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: نخستین برنامه، نشست ادبی و تخصصی «شهریار؛ شاعر مردم ایران» است که روز ۲۵ شهریورماه برگزار می‌شود و در آن ابعاد ادبی، علمی و اجتماعی آثار استاد شهریار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ویژه‌برنامه «زن در آینه شعر شهریار» نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که با محوریت جایگاه زن، مادر و خانواده در شعر شهریار برگزار خواهد شد.

محمدزاده همچنین از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی آثار استاد شهریار خبر داد و گفت: این نمایشگاه در نگارخانه استاد یاسمی خانه فرهنگ تبریز برپا خواهد شد و تلفیق شعر شهریار با هنر خوشنویسی ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: رویداد «یک روز با حیدربابای شهریار» نیز در روستای خشکناب، زادگاه پدری استاد، برگزار می‌شود و در آن ظرفیت‌های ادبی، فرهنگی و گردشگری این منطقه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ادای احترام به شهریار و مفاخر مقبره‌الشعرا

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: آیین گلباران مزار استاد شهریار و ادای احترام به مفاخر مدفون در مقبره‌الشعرا نیز از دیگر برنامه‌های این مجموعه است که با هدف پاسداشت میراث ادبی و فرهنگی تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آیین اصلی روز ملی شعر و ادب فارسی نیز با حضور مسئولان کشوری و استانی، چهره‌های فرهنگی و ادبی و اصحاب رسانه برگزار می‌شود.

محمدزاده با اشاره به حضور مهمانان ملی در این رویدادها اظهار کرد: تعدادی از مسئولان و چهره‌های فرهنگی کشور در برنامه‌های بزرگداشت شهریار حضور خواهند داشت و تلاش شده است ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان‌شرقی در سطح ملی نیز معرفی شود.

شهریار؛ شاعر مردم ایران

در ادامه این نشست، نعمت‌الله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به شعار محوری برنامه‌ها گفت: «شهریار؛ شاعر مردم ایران» به عنوان شعار اصلی این رویدادها انتخاب شده است.

وی اظهار کرد: این شعار بر پیوند شعر شهریار با تاریخ، فرهنگ، دینداری، میهن‌دوستی و دردهای مشترک مردم ایران تأکید دارد و برنامه‌های امسال نیز با همین رویکرد طراحی شده‌اند.

پایان افزود: یکی از رویکردهای اصلی برنامه‌ها، تحقق عدالت فرهنگی و گسترش برنامه‌ها از مرکز استان به شهرستان‌ها و زیست‌بوم‌های مختلف آذربایجان‌شرقی است.

وی با اشاره به نشست تخصصی «شهریار؛ شاعر مردم ایران» گفت: این نشست با حضور استادان، ادیبان و پژوهشگران برگزار می‌شود و بازخوانی ابعاد علمی، ادبی و جامعه‌شناختی شعر شهریار و تقویت پژوهش‌های بومی از اهداف آن است.

توجه به جایگاه زن و خانواده در شعر شهریار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی درباره برنامه «زن در آینه شعر شهریار» نیز گفت: این برنامه در خانه پروین اعتصامی برگزار می‌شود و به پیوند دو چهره مهم ادبی آذربایجان، شهریار و پروین اعتصامی، توجه دارد.

وی افزود: در این برنامه جایگاه زن، مادر و خانواده در اشعار شهریار مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود ظرفیت شعر شهریار برای تبیین ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

خشکناب میزبان «یک روز با حیدربابای شهریار»

پایان با اشاره به رویداد «یک روز با حیدربابای شهریار» در خشکناب اظهار کرد: این برنامه با هدف بازگشت به زادگاه شاعر، معرفی ریشه‌های اثر ماندگار «حیدربابایه سلام» و پیوند میان ادبیات و گردشگری فرهنگی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: حضور اهالی فرهنگ و هنر در بافت بومی خشکناب و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی این منطقه از محورهای این رویداد خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و ادبی در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های اصلی تبریز، دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی استان برای گسترش برنامه‌ها به شهرستان‌ها نیز همکاری خواهند کرد.

پایان تأکید کرد: هدف از این رویکرد آن است که بزرگداشت شهریار به یک برنامه صرفاً مرکزی محدود نشود و ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی نیز در این رویداد ملی دیده شود.

محمدزاده نیز در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: در شرایط اقتصادی و جنگی موجود، برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت غرور و افتخار ملی اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش شده است این برنامه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود و مشارکت دستگاه‌ها، با هزینه‌ای محدود اما با بهره‌وری و اثرگذاری حداکثری برگزار شود.