به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی عصر یکشنبه در بازدید میدانی مسئولان از روستای چنار سفلی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان و مردم بر لزوم تبدیل وعده‌ها به اقدامات اجرایی در سطح منطقه تاکید کرد و از برنامه‌ریزی برای پیگیری مصوبات در نیمه دوم ماه دی‌ماه خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت حضور در میان مردم، افزود: هدف از حضور در این جمع درک عمیق‌تر چالش‌های منطقه و مشارکت در اتخاذ تصمیمات کارآمد برای حل مشکلات است.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با یادآوری پیشینه ارزشمند منطقه در دوران دفاع مقدس با اشاره به شهادت بیش از ۱۷ نفر از جوانان این دیار از ابتدای انقلاب اسلامی بر هویت مذهبی و انقلابی مردم تاکید کرد.

وی افزود: این منطقه همواره با برخورداری از مردمی متدین و باوفا نقش مهمی در حفظ نظام ایفا کرده است و باید مراقب بود که جایگاه والای این مردم و این دیار در رسانه‌ها به‌درستی بازتاب یابد.

سردار زارع‌کمالی در بخش مربوط به توسعه زیرساخت‌های کالبدی با اشاره به درخواست اهالی برای احداث سالن ورزشی، وعده ساخت این تاسیسات را داد و تصریح کرد: احداث سالن ورزشی در اولویت قرار دارد اما برای اجرای این طرح نیاز به تخصیص زمین مناسب داریم که باید با همکاری مردم فراهم شود.

وی همچنین با تاکید بر مسئولیت‌پذیری دوطرفه خواستار پیگیری مستمر مردم و مسئولان برای حل نظام مسائل منطقه شد و گفت: ما برای اثبات ادعاهای خود بر عمل تمرکز می‌کنیم و بر همین اساس مقرر شد در نیمه دوم دی‌ماه جلسه‌ای ویژه برای بررسی میزان پیشرفت مصوبات امروز برگزار شود

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان در پایان با هدف تقویت مدیریت محلی از اهالی روستا خواست تا برای پیگیری دقیق‌تر مصوبات و نظارت بر روند حل مشکلات، یک «فرمانده پایگاه بسیج» از میان خودشان انتخاب کنند و تاکید کرد: این انتخاب باید با رضایت و نظر مستقیم مردم محلی صورت گیرد تا پیوند میان مدیریت اجرایی و ساختار بسیج تقویت شود.