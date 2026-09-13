اختصاص اعتبار برای اشتغال طیف اتیسم برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی عصر یکشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم، با اشاره به اینکه هر اقدامی در بهزیستی بر اساس یکی از ۱۳ چرخش تحولآفرین انجام میشود، گفت: امروز توانبخشی هنری یکی از بهترین اشکال مختلف توانبخشی است.
وی با بیان اینکه هزار و ۱۶۰ مرکز توانبخشی بهزیستی دارای اتاق توانبخشی هنری هستند، افزود: خانه هنر نیز در این راستا برای نمایش آثار هنری معلولان در بیرجند ایجاد میشود تا نشاط و امید به زندگی بار دیگر در معلولان این دیار ایجاد شود.
حسینی با اشاره به اینکه از ۴۰ اثر ارسالشده به نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم خراسان جنوبی، ۲۹ اثر به مرحله داوری راه یافتند، افزود: در حوزههای مختلف روانشناسی با کمبود متخصص در کشور مواجه هستیم که باید این نقص در آینده رفع شود.
به گفته وی، با راهاندازی سامانه اتیسم، غربالگری کودکان تا دو سالگی در کشور انجام میشود و یکی از مشکلات موجود در این خصوص، نگهداری فرزندان اتیسم بالای ۱۴ سال است.
وی ادامه داد: تاکنون چهار مرکز برای نگهداری این افراد در کشور راهاندازی شده و پنجمین مرکز نیز در خراسان جنوبی ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: یارانه مراکز اتیسم در اوج جنگ ۷۰ درصد و یارانه خانوادههای دارای فرزند اتیسم نیز ۹۰ درصد افزایش یافت.
حسینی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار ردیف اعتباری خاصی برای طیف اتیسم پیشبینی شد تا پس از توانمندسازی این افراد، از این طریق زمینه اشتغال فرزندان اتیسم فراهم شود.
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