به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی چشمه‌باران ظهر یکشنبه در مجمع عمومی و انتخاباتی هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان قم با تقدیر از همت ورزشکاران این خطه اظهار کرد: حفظ پایداری در کسب رتبه پنجم کشور طی سه سال متوالی نشان از تدبیر مدیریتی و ظرفیت‌های نهفته‌ای دارد که علیرغم رقابت با استان‌های پرجمعیت و وسیع به دست آمده است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با تبیین چشم‌انداز آینده ورزش قم تصریح کرد: با بهره‌گیری از هم‌افزایی پیشکسوتان این رشته آیینی و مشارکت جامعه ورزشی می‌توان با ترسیم نقشه‌راهی دقیق برای ارتقای جایگاه استان از رتبه پنجم به رتبه‌های سوم و چهارم کشور گام‌های بلندی برداشت.

وی آینده‌نگری در تربیت نیروی انسانی را اصل مهمی دانست و افزود: کادرسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز بر رده‌های سنی نوجوانان و جوانان در کنار آموزش‌های اصولی و بنیادین از جمله الزامات گریزناپذیر برای بقای شکوه و بالندگی این ورزش ملی و مذهبی در سال‌های پیش رو است.

ساختار هیئت ورزش‌های قم نیازمند بازنگری متناسب با شرایط خاص استان است

چشمه‌باران با انتقاد از رویکردهای یکسان‌نگر در تقسیم‌بندی‌های ساختاری ورزش کشور خاطرنشان کرد: جایگاه قم با توجه به شاخص‌های خاص و متمرکز آن با استان‌هایی که دارای شهرستان‌های متعدد و پهناور هستند تفاوت‌های ماهوی دارد و این موضوع در سطح کلان فدراسیون پیگیری شده است تا ساختار تشکیلاتی هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قم با واقعیت‌های اجرایی و محیطی این استان انطباق یابد.